Президент России Владимир Путин в Новосибирске в ходе церемонии вручения премии в области науки и инноваций для молодых ученых заявил, что государство должно стать центром притяжения для одаренных людей со всего мира, сообщает РИА "Новости".
"Россия, безусловно, открыта для обмена знаниями, опытом для совместного научного поиска. Нам нужно сохранить свои таланты, дать им возможность раскрыться. При этом страна должна быть центром притяжения для творческих, одаренных людей со всего мира", — отметил Путин.
Он подчеркнул, что работа в этом направлении начнется в самое ближайшее время.
Президент также отметил важность того, чтобы молодые ученые располагали всеми возможностями для реализации своего интеллектуального потенциала.
"Мы, конечно, будем к этому стремиться, в нашей стране — в университетах, в наших научных центрах", — сказал Путин.
Комментарии
таланты хотят адекватной оплаты и стабильности, а не проснуться однажды, а их грабанули повысив курс доллара в 2 раза потому как правители всё разбазарили и теперь денег им не хватает. талантам также нужна свобода , а не возможность присесть за лайк или репост или фото обложки учебника истории за 11 класс. также талантам не понравится то, что если их дело начнёт приносить хороший доход, а тут прийдёт ктонибуть из фсб, мвд или ещё какой власти и тупо сделает предложение от которого нельзя отказаться как то поделиться бизнесом , а то и вообще отдать за так и радоваться
НЬЮ-ВАСЮКИ!!!
мда уж... скорее в КНДР изобретут айфон и фейсбук...
Где ваше Сколково? Не верю, всё проекты прогорели. В стране противно жить от тотального вранья.
Пока что,Россия-центр притяжения воров-олигархов и воров в законе.
не верю
Но жить в это время прекрасное.....
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Хорошие мечты, главное чтобы в реальность воплотились!