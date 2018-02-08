МВД вынесло на общественное обсуждение проект закона об усилении ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.
Предлагается внести изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса, касающуюся наказания за нарушение правил дорожного движения лицом, уже подвергнутым административному наказанию.
Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк, усиление ответственности за совершение преступлений по данной статье предусматривается в связи с повышенной общественной опасностью управления транспортом в состоянии опьянения.
Законопроект предлагает увеличить действующие максимальные сроки лишения свободы и принудительных работ до четырех лет, размер штрафа — до пятисот тысяч рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ.
В МВД полагают, что принятие изменений будет способствовать повышению эффективности противодействия управлению автомобилем в состоянии опьянения, приведению в соответствие уровня общественной опасности рассматриваемых преступлений и наказание за их совершение.
Комментарии
Отличное решение. Это они по доходам своих полковников ориентируются
Почему не триллион интересно?
да больше делайте. сейчас для банкротства физлица 500 косых нужно? будет больше банкротов. будет больше слинявших. будет больше тяжелых дтп.
прости Господи идиотов...
Ну так...судьям и прокурорам разрешили бухать без последствий...а для челяди можно и такие ввести..
Особенно приставы обрадовались наверное. Сейчас 30 платят меньше половины
классно, особенно учитывая то с какой лёгкостью можно это сфабриковать и то какая за это ответственность у сотрудников и НОНД в суде. а уж как это сочетается с реальными зарплатами , а не нарисованными средними