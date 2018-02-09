Чизкейк – один из самых популярных десертов, который можно встретить в меню практически любого заведения. Но зачем покупать маленький кусочек, если можно приготовить это блюдо у себя дома и получить целый торт? Мы предлагаем вам попробовать классический рецепт из инфографики Кухни.Amic.ru и поделиться комментариями о том, что же у вас получилось.
Комментарии
идеальностью не пахнет
подделка
не нюхай монитор
я про их желание втюхать рецепт "Идеальный чизкейк"
Я в мультиварке делала, очень просто заложил,нажал на кнопочку,готово.
у меня в мультиварке не получилось((
идеальностью не пахнет
так своим рецептом поделитесь
хороший чизкейк в домашних условиях не сделать, не то пальто.
в Моцарелле хорошо делают, и в Центральной мне понравился.
Для основы нужно заранее испечь песочное печенье из цельнозерновой пшеничной муки и хорошего сливочного масла. только В России используют печенье типа "Юбилейное".
тесто выкладывают на лист пергамента на этой бумаге масляное тесто меньше всего теряет форму.
нужен сыр филадельфия он и меет нейтральный сливочный вкус. есть в Ашане, Пятерочке или Магните по цене 230 руб за 200 гр;
после приготовления чизкейка выключить духовку и оставить его внутри на 30 минут.
Через полчаса открыть дверцу духовки и оставить еще минут на 10.
далее оставить его при комнатной температуре, потом отправить в холодильник на 2-3 часа.
Лучше блинов моих хоть с сыром, хоть с икрой - нет. А то какой-то "сырный торт"... тьфу)))
Дуня, блины тоже скоро будут) масленица же на носу
блины круглый год печем со всеми начинками так что по боку масленница
В настоящем чизкейке нет сметаны.
какая вкусная картинка все же
А потом бают - вот новые слова. Просто сырный пирог уже не судьба произнесть
Просто сырный пирог это не пирог а торт
Причем тут сырный пирог? ну если блюдо не у нас придумали, это его название чизкейк, зачем искать синонимы из русского языка там, где они не нужны?
10гр желатина замочить в 100 гр холодной кипячёной воды, пусть пока стоит.
400г печенья, если самого дешёвого, то в "магните" сахарное три пачки примерно по 12 рублей пачка по 150гр) или любого песочного пропустить на блендере , где как тёрка , или через мясорубку с крупной решёткой+180г растоп. слив масла( или пачку маргарина, "саратовский" 250гр ничего так), смешать выложить в форму, можно застелить бумагой для выпечки, чтобы при нарезке не повредить форму,подойдёт форма диаметром от 26 до 28см, мне удобнее разъёмная, уплотнить и на холод минут на 10.
крем:6 стол. ложек сахара+100гр молока+набухший желатин смешать и греть в кастрюльке пока не раствориться желатин, всё время помешивая (венчиком удобно), не кипятить! минуты через 3 подостынет+быстро 400 гр сметаны ( стакан пластиковый или из коробки почти всю) и быстро-быстро размешать, тогда не свернётся
2 банана разрезать вдоль пополам и поперёк на 2-3 части. Уложить на печенье и вылить сверху крем. В холодильник, как застынет( через полчаса примерно) съедите с удовольствием и вы и дети, хотя это,конечно, не настоящий чизкейт, но вкусный. Можно даже бананы не класть, если уж совсем с денежкой туго.
P.S. главное- без выпечки.