Следователи назначили доследственную проверку после информации из местных СМИ об обрушении штукатурки в МБОУ "Гимназия № 5" Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Ранее появилась информация, что во время урока в одном из классов на парту учеников с потолка осыпалась часть штукатурки. В результате происшествия никто из школьников не пострадал.
"В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность учащихся при осуществлении образовательного процесса", — сказано в сообщении СКР.
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