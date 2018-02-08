В Госдуму внесен законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от Олимпиады российским спортсменам, передает ТАСС.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сообщил, что законопроектом предусматривается единовременная выплата спортсмену в размере его десятикратного среднемесячного заработка.
Такая выплата предусматривается за необоснованное отстранение Международным олимпийским комитетом (МОК) или паралимпийским комитетом от участия в Олимпийских играх или Паралимпийских играх в Пхёнчхане.
Свищев подчеркнул, что целью инициативы является "поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы".
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