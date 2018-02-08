Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объяснила, почему в избирательном бюллетене действующий президент России Владимир Путин визуально выделен на фоне других кандидатов, пишут "Ведомости".
"Все четко по закону. Но у него просто должность так называется!" - разъяснила Памфилова.
Она подчеркнула, что информация о кандидатах, которая указана в бюллетене, - это то, что получено от них самих, а также с ними согласовано.
Ранее ЦИК представил проект бюллетеня для президентских выборов. В нем восемь кандидатов в президенты, расположенные в алфавитном порядке. Путин располагается четвертым по счету. Строка с ним визуально выделяется, потому что он расположен по центру, а также о нем указано меньше всего информации.
Комментарии
а пусть она объяснит лучше почему в отношении одного кандидата она использует нелегитимный федеральный закон, а в отношении другого забывает про основной закон страны - Конституцию?
какой то бред. и это не только про стенания Месного, но и про объяснения.
могли бы указать все сроки президентства/премьерства, для заполнения ячейки.
Не мешало бы объяснить суть слогана выборов 2018 - "Наша страна, наш Президент, наш выбор!"
Прямая агитация за действующего президента средствами ЦИК. Это тоже по закону?
8.02.2018 20:46
- гость -
тоесть по вашему конституция страны в которой вы живёте бред?
Какой хитрый ход,не поможет!