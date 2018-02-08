Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию признался, что не имеет смартфона, сообщает РИА "Новости".
"Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона. Да, и у вас нет, видите? А говорит, у всех есть", — сказал Путин.
Во время совещания глава национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук рассказал о быстром развитии техники и технологий и подчеркнул, что обработка одного голосового сообщения смартфоном, которые есть у многих людей, требует столько же энергии, сколько необходимо, чтобы вскипятить литр воды.
"По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо", — пошутил Путин.
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