Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прокомментировала информацию о первом в истории России освобождении арестанта из тюрьмы для пожизненно осужденных "Полярная сова", пишут "Известия".

Отмечается, что Анвар Масалимов был освобожден в 2016 году не по УДО, а в связи с переквалификацией уголовного дела.

Согласно данным ФСИН, 29 октября 1992 года Масалимов был приговорен к смертной казни, но в 1998 году наказание было заменено на пожизненное лишение свободы.

Наказание он отбывал в исправительной колонии № 5 в Вологодской области. Там Масалимов неоднократно писал жалобы в суды различной инстанции с просьбой смягчить приговор. В итоге в 2008 году решением Белозерского районного суда Вологодской области статья "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" была заменена на менее жесткую — "Умышленное убийство".

В 2012 году осужденного перевели в исправительную колонию № 18, более известную как "Полярная сова".

22 июня 2016 года в ИК-18 поступил оригинал постановления Вологодского областного суда об освобождении осужденного на основании ст. 10 УК РФ от дальнейшего отбывания наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного.

Масалимов был освобожден из исправительного учреждения в тот же день.

7 февраля 2018 года стало известно, что из тюрьмы для пожизненно осужденных "Полярная сова" впервые за всю ее историю освободился арестант — 63-летний Масалимов. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил в поселке Комсомольск (Томская область) пенсионера, который согласился его приютить. На тот момент Масалимов уже успел отсидеть 15 лет за другое убийство.