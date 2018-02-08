Прощание с летчиком Романом Филиповым состоялось в Воронеже

Похороны пилота сбитого в Сирии штурмовика Су-25 Романа Филипова прошли на его малой родине — в Воронеже, сообщает RT.
С Героем России простились около двух тысяч человек. Ранее президент России Владимир Путин присвоил российскому летчику Филипову звание Героя России посмертно.
Погибший в бою с террористами 3 февраля лётчик похоронен на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа. Церемония прощания состоялась и на подмосковном аэродроме Чкаловский. На ней присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные военные.
Как сообщалось ранее, 3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" в Сирии из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова. Летчик катапультировался. На земле Филипов принял неравный бой с боевиками и подорвал себя гранатой после того, как его окружили.
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