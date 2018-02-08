Кандидат на пост президента России Ксения Собчак заявила, что в случае встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках своей поездки в Вашингтон призовет его к диалогу с Москвой, сообщает РИА "Новости".
"Если эта встреча состоится, я, безусловно, буду еще раз говорить об интересах своей страны. И о том, что и в интересах России, и в интересах Америки встать на путь переговоров и движения навстречу друг другу", — сказала Собчак.
По ее словам, текущий уровень отношений между Россией и США "хуже, чем во времена холодной войны".
"Нам нужны неформальные возможности, контакты между нашими странами. Я хочу именно это и осуществить", — пояснила Собчак.
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