Для того, чтобы немного отдохнуть в середине зимы, отвлечься от повседневной суеты и работы лучше активного отдыха ничего не придумано, считает читатель Amic.ru Константин. Житель Барнаула обязательно, если позволяет погода, несколько раз за зиму ездит в Шерегеш, чтобы покататься на сноуборде и горных лыжах. Константин рассказал, что его привлекает в Шерегеше сколько стоит там отдохнуть.

Чем привлекает

Горнолыжный комплекс Шерегеш, пожалуй, является наиболее продвинутым в нашей местности местом отдыха для любителей горных лыж и сноуборда. Сразу несколько высоких гор окутаны сетью подъемников и это обеспечивает огромное количество разнообразных маршрутов спуска с различными категориями сложности.

Дорога

В 2018 году зима выдалась малоснежная, и дороги практически "летние", что значительно облегчает поездку в Шерегеш. В минувшие выходные у нас дорога заняла шесть часов при неспешной езде. Вообще надо сказать, что существует несколько маршрутов, по которым можно добраться до комплекса. Самый длинный — по трассе Алтай-Кузбасс. Там хорошее покрытие, но это на 100 км длиннее. Самый короткий путь - это дорога на Целинное через Горновое (поворот перед перекрёстком на Троицк). Но эта дорога и самая "убитая". Компромиссный вариант — свернуть на Целинное перед Бийском. Дорога в принципе в нормальном состоянии, но получается длиннее километров на 45.

Жилье

Хочу отметить, что найти жилье в Шерегеше не проблема. Самый бюджетный вариант — снять комнату и квартиру у местных жителей. Нам двухкомнатная квартира обошлась за 1200 рублей в сутки. Если хотите больший комфорт — в Шерегеше работает большое количество баз и отелей. Цены начинаются от 500 руб за человека. Но нормальный номер в гостинице будет стоить от 4000 рублей.

Даже если вы заранее не позаботились забронировать себе жильё. Сразу на месте у магазинов работают "дилеры", которые готовы предложить вам разнообразные варианты проживания.

Катание

Ну собственно, мы добрались до того, ради чего и ехали. Спорт начинается с самого утра — с дороги к спортивным комплексам и подъемникам. Они открываются с 9-и утра и работают до 16:45. Не забудьте взять с собой деньги: средняя цена на кресельный подъемник — 110 рублей. Если вы приехали с детьми, спросите у сотрудников, возможно для них будет вход бесплатный. По крайней мере племяшке разрешили проходить бесплатно. Правда, в этом случае кататься ей было разрешено с середины горы. Но для ребенка — вполне достаточно.

О новом

Шерегеш продолжает развиваться. В этом году здесь ведется много строек, проводится переоборудование. Сейчас, например, не работает подъёмник на выкат горы Зелёной: его переделывают со станцией в самом низу комплекса. Кроме этого достраивается подъёмник на гору Мустаг и идет стройка ряда других объектов. Так что следующей зимой здесь будет еще интереснее.

Опять о привлекательности

Вообще хочется проверить себя. Убедиться, что не потерял спортивную форму, добиться каких-то новых личных достижений. Ну и кроме того, это ещё и сказочные виды с горы, тусовка с друзьями и единомышленниками. Не сидите на диване, отправляйтесь в путешествие. Желаю всем активным и позитивным людям замечательно провести зиму с пользой для тела и души.