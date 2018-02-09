Члены Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 8 февраля обсудили проект поправок в Семейный кодекс по вопросу о статусе фактических брачных отношений, внесенный в палату членом Совета Федерации Антоном Беляковым, пишет "Парламентская газета".

Как отметила первый зампред Комитета по вопросам семьи Ольга Окунева, предложение сенатора признать официальным браком незарегистрированные отношения имеет право на существование, однако тут возникает вопрос: кто будет считать количество дней, проведенных сожителями вместе, и устанавливать правомочность их отношений?

Глава Комитета Тамара Плетнева предложила включить этот законопроект в комитетскую рассылку с тем, чтобы получить на него отзывы регионов и принять окончательное решение до 16 марта.

"Беляков мне звонит и уговаривает одобрить, но меня бесполезно уговаривать. Потому что я считаю, что это разваливает институт брака. Поэтому посылаем и будем смотреть, что скажут регионы. Пусть все выскажут точку зрения", — сказала Плетнева.

"Это очень правильно и демократично", — согласилась с таким мнением заместитель главы Комитета Оксана Пушкина. Она рассказала, что буквально сегодня в телепрограмме "Доброе утро" утверждали, что в обществе количество тех, кто поддерживает законопроект, равно числу тех, кто против.

Законопроект, предлагающий уравнять сожительство и официальный брак, был внесен в Госдуму в конце января. Разработчики инициативы предложили ввести в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения".