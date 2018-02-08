Сокращение теневого сектора экономики объясняет двухлетнее падение реальных доходов россиян, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает РИА "Новости".
"В прошлом году реальная зарплата увеличилась больше чем на 3%, в позапрошлом – на 0,8%. А реальные доходы и в прошлом году, и в позапрошлом году всё равно снижаются", — отметил Топилин.
По его словам, традиционно реальная заработная плата составляет подавляющую часть доходов, влечет рост реальных доходов населения.
"Мне кажется, это связано с тем, что у нас сектор теневой, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, вот он как раз начинает сворачиваться", — подчеркнул министр.
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