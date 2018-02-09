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8 февраля на Олимпиаде в Пхёнчхане взяли старт квалификационные соревнования в нескольких дисциплинах. Первым был открыт турнир по керлингу в дисциплине дабл-микст . Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова провели два матча группового этапа. Сначала они разгромно уступили американцам (3:9), а затем не без труда переиграли норвежцев (4:3). Всего в данной дисциплине участвует 8 сборных, 4 лучших команды по итогам предварительной стадии выйдут в полуфинал.

Вот как выглядит таблица после двух туров:

Швейцария — 2 победы (2 игры); США — 1 (2); Канада — 1 (2); Россия — 1 (2); Норвегия — 1 (2); Южная Корея — 1 (2); Китай — 1 (2); Финляндия — 0 (2).

Вчера, 8 февраля, также прошла квалификация в прыжках на лыжах с трамплина . Все четверо россиян попали в 50 сильнейших, а значит, отобрались в следующий раунд. Лучшим из отечественных спортсменов здесь стал Евгений Климов, занявший 12-е место. В финале ему вполне по силам оказаться в первой десятке. Ждать большего от 24-летнего атлета пока, пожалуй, не стоит.

Теперь коротко о сегодняшнем дне. Безусловно, главным событием пятницы станет долгожданная церемония открытия Игр. Она начнется в 18:00 по Барнаулу. В соревновательной программе Игр на 9 февраля значатся: матчи турнира по керлингу в дабл-миксте . Нас в первую очередь интересуют Россия — Финляндия (06:35) и Россия — Китай (11:35).

Фигурное катание . Дисциплина — "командное катание". Мужчины начнут выступление в короткой программе в 08:00 по Барнаулу. Здесь от россиян выступит Михаил Коляда. Чуть позже в этой же дисциплине старт возьмут пары с короткой программой (в 09:45). РФ представят Евгения Тарасова и Владимир Морозов.