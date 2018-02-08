Кандидат на пост президента России Ксения Собчак за шесть лет заработала около 404 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
Сообщается, что ее доход составил в общей сложности 403 миллиона 855 тысяч рублей. Источники доходов — зарплата на радио "Серебряный дождь" и телеканале "Дождь", а также в издательском доме "Глобал медиа групп".
Кроме того, в список вошли доходы от вкладов, ценных бумаг, предпринимательской деятельности, гонорары и призовые выплаты.
Собчак задекларировала 28 счетов в банках, где в общей сложности хранится 417 миллионов рублей. В собственности — участок и дом в Санкт-Петербурге, а также три квартиры: одна в Питере, две в Москве. Также она обладает автомобилем Bentley Continental.
Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о доходах Владимира Путина, который баллотируется в президенты на выборах-2018.
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