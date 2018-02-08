Команда олимпийских атлетов из России по керлингу в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого одержала первую победу на зимних Олимпийских играх в Южной Корее, передает ТАСС.
В дисциплине дабл-микст россиянами была обыграна сборная Норвегии. Матч завершился со счетом 4:3. Победа досталась спортсменам из России в концовке встречи.
"Эта победа придаст уверенности команде. Олимпиада — это очень тяжелое соревнование, в котором важна каждая победа. Возможно, мысли об этом не дали ребятам выступить на должном уровне в первой игре", — отметил тренер россиян Василий Гудин.
Первую игру в дабл-миксте Брызгалова и Крушельницкий провели против команды США ранее в четверг, уступив американцам со счетом 3:9. Следующая игра сборной состоится 9 февраля. Она встретится с командой Финляндии.
Открытие Олимпиады в Пхёнчхане пройдет в пятницу, 9 февраля. Однако отдельные матчи в турнире керлингистов начались на день раньше.
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