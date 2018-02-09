Группа из восьми ученых Рязанского радиотехнического университета разработала микрофокусный рентгеновский аппарат. Новый прибор значительно дешевле и мощнее зарубежных и российских аналогов, сообщает ОТР.
На разработку аппарата специалисты потратили три года. При сборке использовались изготовленные российскими производителями детали.
По предварительным оценкам, цена прибора составляет 50 тысяч рублей, в то время как стоимость зарубежных аналогов может доходить до миллиона рублей.
Доцент кафедры промышленной электроники Рязанского государственного радиотехнического университета Евгений Грачев рассказал, что главная деталь аппарата — микрофокусный рентгеновский излучатель — является авторской разработкой.
"То есть аналогов его можно считать, что нет, а мощность его сравнима и даже превышает отечественные разработки и многие импортные. Пятно получается где-то размером с микрон, то есть, это достаточно хороший результат", — отметил Грачев.
Ученые сообщили, что прибор будут использовать на предприятиях по производству микроэлектроники для проверки качества сборки микросхем. В перспективе, возможно, его начнут применять в медицине.
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