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Сибирский вояж Путина: зачем президент приезжал в Красноярск и Новосибирск

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Обзор поездки первого лица государства в главные города СФО

Фото и видео: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин побывал с двухдневным визитом в главных городах Сибирского федерального округа – Красноярске и Новосибирске.

Его поездка в город на Енисее позиционировалась в качестве контрольной в контексте подготовки Красноярска к зимней Универсиаде 2019 года. В ходе посещения столицы крупнейшего региона СФО Путин сделал важные заявления по животрепещущей спортивной теме, которая в контексте затянувшегося допингового скандала, конечно, получает особое значение.

В Новосибирске президент побывал под эгидой празднования Дня российской науки и также сделал программные заявления по части развития в стране научного потенциала и образования.

Важна поездка главы государства в Сибирь и с точки зрения непосредственно внутренней политики – выборы президента совсем скоро, а значит, посетить дальние регионы страны необходимо и в этом контексте.

Кроме того, в связи с тем, что и в Красноярском крае, и в Новосибирской области в данный момент работают не так давно назначенные временно исполняющие обязанности губернаторов, визит Путина сюда следует рассматривать и с точки зрения проверки федеральным центром своих креатур – Александра Усса и Андрея Травникова.

Итак, Владимир Путин прибыл в Красноярск утром в среду, 7 февраля, где было назначено совещание по вопросу подготовки проведения Универсиады-2019. Перед этим мероприятием президент посетил многофункциональный спортивный комплекс "Сопка", осмотрел игровой и акробатический залы, а также кабинеты центра восстановительной медицины.

В ходе совещания главе государства доложили о том, как город на Енисее подходит к зимней Универсиаде, а сам Путин сделал ряд программных заявлений, отметив, в частности: "Без всяких сомнений, наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Напомню, что помимо футбольного первенства, первенства мира по футболу, которое мы примем в самое ближайшее время, в 2019 году в Сочи пройдёт турнир сильнейших мужчин-боксёров, в 2021 году в Сыктывкаре сразятся лучшие мужские команды по хоккею с мячом, а в 2022 году в Казани состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Все эти масштабные соревнования должны соответствовать той высокой планке, которую мы задали на универсиаде в Казани и на Олимпийских играх в Сочи. И конечно, они призваны оставить после себя значительное наследие. Говорю как об объектах и инфраструктуре, так и о развитии спорта, укреплении его гуманистических ценностей".

Затем Путин провел совещание по экологической ситуации в Красноярском крае, посетил спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск", сфотографировался с занимавшимися на льду хоккеистами и встретился с воспитанниками футбольного клуба "Тотем".

В завершение рабочей поездки в Красноярск президент осмотрел новый терминал аэропорта Емельяново, строительство которого было завершено в декабре 2017 года.

После этого глава государства отправился в Новосибирск. Главной темой этой поездки стало развитие научного потенциала страны. В Академгородке Путин встретился с учеными СО РАН, поздравил их с Днем российской науки, посетил Институт ядерной физики имени Будкера, провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и провел заседание Совета по науке и образованию.

В рамках этого мероприятия президент также остановился на чрезвычайно важной задаче, которая стоит перед отечественными учеными: "В мире происходят кардинальные технологические перемены. По своему масштабу они сопоставимы с эпохами промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете. Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны, без всякого преувеличения. В науке, как в других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развитию России".

Также президент признался, что не имеет смартфона, и высказался о "водной" проблематике, подчеркнув: "По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо".

Кроме того, он раскрыл часть своего будущего послания Федеральному собранию, отметив, что использует услышанное на совещании в своем выступлении.

"Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы", — заверил президент.

Таким образом, поездку президента в сибирские регионы можно расценивать как многослойное событие, затрагивающее и общефедеральную повестку, связанную с развитием страны, и внутренние вопросы жизни Красноярского края и Новосибирской области, и тематику грядущих выборов главы государства.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.02.2018 08:02
Doka

с точки зрения непосредственно внутренней политики – выборы ... посетить метро и общественный транспорт

0  0
9.02.2018 08:08
- гость -

Предвыборный чёс у него пошёл, а не многослойное событие...

0  0
9.02.2018 08:45
- гость -

Голоса избирателей ему не нужны сколько скажет, столько ему избирком и нарисует, создал пробки на дорогах, задержки в аэропортах, единственный плюс почти идеально вычистили улицы от снега, правда только там где будет проезжать кортеж, представляю как будет зачищена Москва, во время инаугурации президента-пересидельца

0  0
9.02.2018 08:57
- гость -

В отделениях предвыборного штаба кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина в Псковской и Омской областях прошли обыски. Об этом сообщает РБК.

По словам руководителя Омского областного отделения КПРФ Андрея Алехина, обыск состоялся накануне, 7 февраля. «Приходил один представитель полиции. Причина обыска — информационный бюллетень «Правда», изготовленный по заказу ЦК КПРФ. 19 января мы развезли все бюллетени по городу и области. 23 января областной избирком принял решение пресечь распространение этого бюллетеня», — рассказал он.

0  0
9.02.2018 09:23
Геноцид Эклеров

а если он и кандидат, и одновременно действующий президент, ему что, временно сложить с себя президентские полномочия и по стране не ездить?

0  0
9.02.2018 09:34
- гость -

Также президент признался, что не имеет смартфона

Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству.

"Золотой телёнок" И. Ильф и Е. Петров

0  0
9.02.2018 09:36
Патриот

Да это пиарский вояж . За счет казны делает предвыборное турне. Остальных кандидатов вообще не видно и практически не слышно . Просто ПУТИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ . Печатать нужно в бюллетне одну фамилию - ПУТИН . Все остальные за борт. Вы можете представить наш глупый народ без Путина ?

0  0
9.02.2018 09:40
- гость -


9.02.2018 09:23
Геноцид Эклеров
Закон этого не предусматривает, а вот то, что на период кампании паренек должен уйти в отпуск и не использовать президентский авиаотряд и т.п. приблудины - таки Да!

0  0
9.02.2018 09:43
- гость -

"Патриот"... наш глупый народ ...
-------------------------------
Полегче в выражениях, умник

0  0
9.02.2018 09:55
- гость -

9.02.2018 09:43
- гость -

Возможно он имел ввиду не весь народ, а только 86%.

0  0
9.02.2018 10:11
Геноцид Эклеров

9.02.2018 09:40
- гость -
ок, я не против, если это именно так.
он должен уйти в отпуск с момента его регистрации кандидатом?
или за какой срок до выборов?
подскажите, плиз, норму Закона, в которой прописана его обязанность как отпускника и срок этого отпуска.

0  0
9.02.2018 10:23
- гость -


9.02.2018 10:11
Геноцид Эклеров
Не, ну Вы сами это можете прочитать, все в открытом доступе. Хотя Путина законы РФ не касаются и он может использовать свои служебные поездки в избирательных целях, ЦИК прикроет...
"Президент России Владимир Путин не обязан брать отпуск в случае его регистрации в качестве официального кандидата на выборах, заявила в среду секретарь ЦИК Майя Гришина.
По ее словам, закон «О выборах президента РФ» обязывает кандидатов, работающих на государственной службе, брать отпуск с момента регистрации и до дня голосования. Однако президент замещает государственную должность, поэтому его это правило не затрагивает".

0  0
9.02.2018 10:42
Настя Рыбка

-гость- 09:43
папа, это вы?

0  0
9.02.2018 11:18
- гость -

Фурсенко, который развалил (или выполнил поручение сверху?) образование, сейчас сидит от него по правую руку.
Не обманывайтесь...
Нынешняя власть целенаправленно уничтожает страну. Другое дело, что в определенный момент назначенные в вашингтонском обкоме "смотрящими" за страной, пацаны "восстали" против своих "паханов", которые их ипали и кормили... Со всеми вытекающими, с созданием своей "бригады" и бряцанием причиндалами.
Естественно, вашингтонские "паханы" такого позора стерпеть не смогли.
Голосовать нужно только за того, кто будет национализировать заводы-фабрики, пересматривать и аннулировать результаты грабительской приватизвции 90-х. Это как маркер. Если кандидат этого не предлагает - то он такаяже американская шавка, как и остальные. Просто с разной степенью раздвигания коленок.

0  0
9.02.2018 11:23
Приходько

.02.2018 10:42
Настя Рыбка
-гость- 09:43
папа, это вы?

Настя, не пали контору!

0  0
9.02.2018 12:03
Геноцид Эклеров

9.02.2018 10:42
Настя Рыбка
9.02.2018 11:23
Приходько

а вы прилежная паства Ололёши)
как только тот видосик выпустит, вы сразу же просмотры обеспечиваете)
молодцы, чо)

0  0
9.02.2018 12:45
- гость -

9.02.2018 09:36
Патриот
Да это пиарский вояж . За счет казны делает предвыборное турне.


Вы не патриот, вы обиженный жизнью недовольный неудачник.

0  0
9.02.2018 12:51
За Грудинина!!!

Все его турне, это банальный отчет "его" своим хозяевам, а простой люд "его" вообще не интересует, ЦИК напишет что надо.

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