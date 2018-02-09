Фото и видео: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин побывал с двухдневным визитом в главных городах Сибирского федерального округа – Красноярске и Новосибирске.

Его поездка в город на Енисее позиционировалась в качестве контрольной в контексте подготовки Красноярска к зимней Универсиаде 2019 года. В ходе посещения столицы крупнейшего региона СФО Путин сделал важные заявления по животрепещущей спортивной теме, которая в контексте затянувшегося допингового скандала, конечно, получает особое значение.

В Новосибирске президент побывал под эгидой празднования Дня российской науки и также сделал программные заявления по части развития в стране научного потенциала и образования.

Важна поездка главы государства в Сибирь и с точки зрения непосредственно внутренней политики – выборы президента совсем скоро, а значит, посетить дальние регионы страны необходимо и в этом контексте.

Кроме того, в связи с тем, что и в Красноярском крае, и в Новосибирской области в данный момент работают не так давно назначенные временно исполняющие обязанности губернаторов, визит Путина сюда следует рассматривать и с точки зрения проверки федеральным центром своих креатур – Александра Усса и Андрея Травникова.

Итак, Владимир Путин прибыл в Красноярск утром в среду, 7 февраля, где было назначено совещание по вопросу подготовки проведения Универсиады-2019. Перед этим мероприятием президент посетил многофункциональный спортивный комплекс "Сопка", осмотрел игровой и акробатический залы, а также кабинеты центра восстановительной медицины.

В ходе совещания главе государства доложили о том, как город на Енисее подходит к зимней Универсиаде, а сам Путин сделал ряд программных заявлений, отметив, в частности: "Без всяких сомнений, наша страна остаётся и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий. Напомню, что помимо футбольного первенства, первенства мира по футболу, которое мы примем в самое ближайшее время, в 2019 году в Сочи пройдёт турнир сильнейших мужчин-боксёров, в 2021 году в Сыктывкаре сразятся лучшие мужские команды по хоккею с мячом, а в 2022 году в Казани состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Все эти масштабные соревнования должны соответствовать той высокой планке, которую мы задали на универсиаде в Казани и на Олимпийских играх в Сочи. И конечно, они призваны оставить после себя значительное наследие. Говорю как об объектах и инфраструктуре, так и о развитии спорта, укреплении его гуманистических ценностей".

Затем Путин провел совещание по экологической ситуации в Красноярском крае, посетил спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск", сфотографировался с занимавшимися на льду хоккеистами и встретился с воспитанниками футбольного клуба "Тотем".

В завершение рабочей поездки в Красноярск президент осмотрел новый терминал аэропорта Емельяново, строительство которого было завершено в декабре 2017 года.

После этого глава государства отправился в Новосибирск. Главной темой этой поездки стало развитие научного потенциала страны. В Академгородке Путин встретился с учеными СО РАН, поздравил их с Днем российской науки, посетил Институт ядерной физики имени Будкера, провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и провел заседание Совета по науке и образованию.

В рамках этого мероприятия президент также остановился на чрезвычайно важной задаче, которая стоит перед отечественными учеными: "В мире происходят кардинальные технологические перемены. По своему масштабу они сопоставимы с эпохами промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете. Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны, без всякого преувеличения. В науке, как в других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развитию России".

Также президент признался, что не имеет смартфона, и высказался о "водной" проблематике, подчеркнув: "По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо".

Кроме того, он раскрыл часть своего будущего послания Федеральному собранию, отметив, что использует услышанное на совещании в своем выступлении.

"Безусловно, использую это и в послании, которое сейчас готовится, но не просто для того, чтобы сказать об этом, а для того, чтобы сделать ваши предложения программой нашей совместной работы", — заверил президент.

Таким образом, поездку президента в сибирские регионы можно расценивать как многослойное событие, затрагивающее и общефедеральную повестку, связанную с развитием страны, и внутренние вопросы жизни Красноярского края и Новосибирской области, и тематику грядущих выборов главы государства.