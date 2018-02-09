В Думе Подмосковья готовится федеральный законопроект о том, чтобы освободить скорую помощь от штрафов, вынесенных на основании кадров с камер фото- и видеофиксации, пишет "Парламентская газета".

Поправками в КоАП предлагается сделать исключение для машин с цветографической расцветкой "скорая помощь", выехавших на встречную полосу, проехавших на красный цвет и совершивших другие нарушения при включённой мигалке.

"Современные средства фото- и видеофиксации не позволяют инспектору, оформляющему протокол на основании распечатанных кадров, обнаружить горящие проблесковые маячки и тем более сирену", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщается, с просьбой к подмосковным депутатам обратилась Сергиево-Посадская станция скорой медпомощи. Ее администрация, как собственник автомобилей, получает штрафы за своих водителей, превышающих скорость ради спасения человеческих жизней. При этом они имеют моральное и писаное право отступать от ПДД.

Уточняется, что указанной станции медпомощи в 2017 году на основании данных камер городов Мытищи и Королев было выписано 200 штрафов.

В обобщенном отзыве областных Госавтоинспекции, Центра организации движения и Минтранса говорится, что закон нужно принимать. 90% выписанных штрафов успешно обжалуются, но процесс не быстрый: отвлекаются человеческие и финансовые ресурсы.

"Необходимо доработать законопроект, включив в него машины остальных экстренных служб, имеющих соответствующие права", — отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.