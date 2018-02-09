Правительство предлагает изменить порядок погашения задолженности по потребительскому кредиту, если средств для полного исполнения кредитных обязательств недостаточно, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект одобрен на заседании Комитета Госдумы по финрынку.

По словам замминистра юстиции Юрия Любимова, предлагается установить благоприятный для заемщика порядок выплат по кредиту.

Законом о потребительском займе оговаривается порядок выплат по договору потребительского кредита в случае, если заемщик не может полностью погасить обязательства. Сначала он возмещает задолженность по процентам, затем задолженность по основному долгу, затем неустойки, штрафы и пени, проценты за текущий период платежей, сумму основного долга за текущий период платежей. Получается, что сначала заемщик выплачивает неустойку, а затем проценты.

Для предпринимателей действует другой порядок. В соответствии с Гражданским кодексом сначала погашаются проценты и основная сумма долга, а затем выплачивается неустойка.Таким образом, закон о потребительском займе ставит обычных граждан в худшее положение по сравнению с предпринимателями.

"В ситуации, когда ввиду снижения доходов должнику хватает денег лишь на уплату неустойки, размер его основного долга не сокращается", — подчеркнул Юрий Любимов.

Законопроект предлагает установить следующую последовательность выплат для потребителей: сначала будут выплачиваться проценты, затем основная сумма долга и в последнюю очередь неустойки, штрафы и пени, а также иные платежи.

Комитет по финрынку рекомендовал проект закона к принятию в первом чтении. Рассмотрение инициативы запланировано на 14 февраля.