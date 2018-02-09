Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что решение по захоронению тела Владимира Ленина будет принято тогда, когда россияне будут готовы к такому развитию событий, сообщает РИА "Новости".
Об этом Поклонская рассказала на презентации своей книги "Преданность вере и Отечеству".
"Я считаю, что, прежде всего, надо смотреть мнение общества. Люди готовы или люди не готовы? Нужно смотреть по отношению людей. Я уверена в том, что Владимир Владимирович обладает информацией, готовы люди к этому или не готовы. И когда-то будет принято новое решение", — подчеркнула депутат.
Комментарии
Не могут они вынести Ленина, ведь тогда кончится их антинародная власть. Его выносили только на время Великой Отечественной войны, и народ победил. Сейчас нужен сонный, одурманенный русский народ, поэтому Ленин остаётся в мавзолее.
9.02.2018 08:39
- гость -
Наркоман что ли? Зачем писать подобный бред?
9.02.2018 09:49
Друк
Да других внятных объяснений сохранения Мавзолея до сих пор и правда нет...
Я думаю, Владимира Владимировича захоронят однозначно раньше Ленина.