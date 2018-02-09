Ксения Собчак заняла первое место в антирейтинге кандидатов в президенты России, набрав 58,6% голосов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".
Участникам исследования предлагалось ответить на вопросы: "Скажите, к кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента вы относитесь в целом положительно?" и "А к кому из этих кандидатов на пост президента вы относитесь в целом отрицательно?".
На вопросы можно было предоставить любое число ответов. В списке значились Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак. Также предлагались варианты ответов "ни к кому" и "затрудняюсь ответить".
Отрицательно к Собчак отнеслись 58,6% опрошенных, к Явлинскому — 16,8%, к Жириновскому — 16,7%, к Грудинину — 10,2%, к Титову — 7,9 %, к Путину — 6,7%.
Положительно россияне продолжают относиться к Путину — 73,3% респондентов. Затем следует Жириновский — 15,9%. На третьем месте Грудинин — 10%. Явлинский — 3,2%, Собчак — 2,5%, Титов — 2%.
При этом 20,8% опрошенных сообщили, что ни к кому из перечисленных кандидатов в целом отрицательно не относятся. Затруднились ответить на вопрос об отрицательном отношении к какому-либо кандидату 6,3% участников опроса.
О том, что ни к кому из указанных кандидатов не относятся в целом положительно, заявили 11,4% респондентов, затруднились ответить 3,2% опрошенных.
На вопрос "за кого из кандидатов вы проголосуете" 66,3% опрошенных ответили — за Путина. Минимальная поддержка у Титова — 0,1%. Испортить бюллетень намерены 0,9% опрошенных, а 7,6% ответили, что не собираются идти на выборы.
Опрос проводился среди населения в возрасте от 18 лет, в нем принимали участие 3 тысячи респондентов из 207 населенных пунктов в 73 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при показателе более 10%, 1,5% — при показателе 5-10%, 1,1% — при показателе 2-5%. При показателе менее 2% статистическая погрешность не превышает 0,7%. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение".
Комментарии
А Вы заметили тенденцию, как на каналах ТВ, последние дни, СМИ игнорируют показывать и оповещать действия Грудинина. Если сравнить просто примерный расклад высказывний в адрес Грудинина и Путина. Грудиния явно в переди.
А Вы заметили тенденцию, как на каналах ТВ, последние дни, СМИ игнорируют показывать и оповещать действия Грудинина. Если сравнить просто примерный расклад высказывний в адрес Грудинина и Путина в инете. Грудинин явно в переди.
Ксюша делает всё чтобы за неё не голосовали.
По опросам в соцсетях ВВП слился
Зомбирование процентами продолжается.
На сегодня вопрос, как кадровая политика ведется, на выборы можно прийти с улицы? Или надо иметь красивую фамилию, надои молока, денег... Что производит партия Жириновского или Явлинского... (все что делается в порядке оказания помощи, естественно это норма, более того, для этого и государство есть (должно быть)). Как нам, избирателям, определить "настоящего" и будущего лидера - по программам (бла-бла). Или это очередное ЕГ, вытянем номер от1 до 8....
Наш Путин всё равно победит, так что на выборы идти смысла нет. Карусельщики проголосуют как надо. Лучше мы всей семьёй на пикник в лес поедем
9.02.2018 08:24
- гость -
Наш Путин всё равно победит, так что на выборы идти смысла нет. Карусельщики проголосуют как надо. Лучше мы всей семьёй на пикник в лес поедем
Да сегодня вечером и уезжайте. Только не возвращайтесь, а то снова гундеть будете, что от вас ничего не зависит.
Все в этих т.н. выборах фальшиво и рейтинги не исключение. Один из кандидатов вообще не имеет права баллотироваться на 4 срок - нет такого срока в Конституции. Один из кандидатов использует против других кандидатов всю силу государства - в том числе радио, телевидение, силовиков, суды, прокуратуры - и это все незаконно...
9.02.2018 08:27
- гость -
Только наивные или откровенно глупые думают, что у шулеров можно выиграть, играя в их игру и по их правилам. Так что пикник, это более полезное мероприятие, нежели посещение избирательного участка.
В отделениях предвыборного штаба кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина в Псковской и Омской областях прошли обыски. Об этом сообщает РБК.
По словам руководителя Омского областного отделения КПРФ Андрея Алехина, обыск состоялся накануне, 7 февраля. «Приходил один представитель полиции. Причина обыска — информационный бюллетень «Правда», изготовленный по заказу ЦК КПРФ. 19 января мы развезли все бюллетени по городу и области. 23 января областной избирком принял решение пресечь распространение этого бюллетеня», — рассказал он.
Так что пикник, это более полезное мероприятие, нежели посещение избирательного участка.
Ок. Только потом не визжите как свиньи, что все не то и все не так.
антирейтинг справедлив. Собчак вызывает сплошной негатив у населения.
она при этой власти заработала за 6 лет пол-ярда рублей, а тявкает как завзятая дворняга...
9.02.2018 08:24
- гость -
вы про свой пикник уже в десятый раз сообщаете.
ваше право распорядиться собственным временем.
но только потом не нойте на страницах АМИКа какая плохая власть.
вы не стали принимать участие в выборах, вот и не надо потом рот открывать.
лично я пойду проголосую за Грудинина, как единственную вменяемую альтернативу.
9.02.2018 08:32
- гость -
вы вечно будете твердить свои мантры? русским по белому написано: "ПОДРЯД".
9.02.2018 09:11
- гость -
Только наивные или откровенно глупые думают, что у шулеров можно выиграть, играя в их игру и по их правилам.
9.02.2018 09:18
Геноцид Эклеров
Да нет написано по-другому - два срока полномочий подряд, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, не допускает. И заметьте ничего про 3, 4 сроки...
"Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".
Горжусь нашим президентом!
9.02.2018 09:45
- гость -
вы доморощенный юрист, или получили юридическое образование?
я к тому, что есть смысл разговаривать с человеком, имеющим квалификацию по теме разговора, а ваши копипасты с Ололёшиных слов мне разбирать неинтересно.
ну кто мне ответит уже??? знатоки Конституции, если один срок был Президентом, на следующий срок не выдвигался (или выдвигался - не выбрали), после этого сколько ещё раз можно быть Президентом?
9.02.2018 09:11
- гость -
Только потом не визжите как свиньи, что все не то и все не так.
Вы же не визжите как свиньи, что обошли стороной компанию напёрсточников на вокзале, или не стали разговаривать с цыганкой на базаре?
Какая разница у кого какие рейтинги и кто как проголосует или испортит бюллетень? Все равно голоса посчитают так, как им надо. Выборы без выбора.
9.02.2018 10:21
- гость -
Молодец, садись, "Пять!". Хорошо выучил.
9.02.2018 10:08
Геноцид Эклеров
Не, ну Вы читайте - это ведь из Определения цитата приведена, и там все предельно ясно написано! По сути ведь вы ничего не пишите...
9.02.2018 10:14
ололо
Местный сегодня уже четко написал - нисколько! И привел пример - ни Путин после двух сроков подряд, ни Медведев после одного срока - более выдвигаться не имеют права!!! Два срока подряд - Конституционный предел!
9.02.2018 10:24
- гость -
что выучил?
9.02.2018 10:19
- гость -
Если я вижу наперсточников или цыганок, я сообщаю полицейским о противоправных действиях , а не прячу голову в кусты уезжая на пикник в лес. Так что ваша попытка показать себя умным не удалась. Сторонники Алеши такие "алеши"..
Путин это наша жемчужина, выбор очевиден.
"Собчак в эфире CNN извинилась за возможное вмешательство России в выборы. По словам кандидата в президенты, Москва могла иметь отношение к вмешательству в выборы в США в 2016 году. Ксения Собчак заявила, что если это так, то она «извиняется».
9.02.2018 10:30
- гость -
Сторонники Алеши такие "алеши"..
Я не сторонник алеши, я сторонник коммунистов. Настоящих
Эклерчик,ну что ты достебался к Навальному? Его не видно и не слышно(полная заслуга нынешнего режима),только ты его и вспоминаешь в своих недопостах))))
9.02.2018 11:18
- гость -
сявка анонимная, чтобы я тебе отвечал, обзови себя как-нибудь)
9.02.2018 10:14
ололо
Местный сегодня уже четко написал - нисколько! И привел пример - ни Путин после двух сроков подряд, ни Медведев после одного срока - более выдвигаться не имеют права!!! Два срока подряд - Конституционный предел!
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бугеге, так и запишем, впредь КС РФ руководствоваться в своей деятельности примерами Местного (искать самостоятельно на amic.ru)
ГЭ, а ты посмотри видео 2003 года, где ещё молодой и незабронзовевший Путин сам говорит, что по Конституции положено максимум 2 срока и он никогда этого не нарушит.