Ксения Собчак заняла первое место в антирейтинге кандидатов в президенты России, набрав 58,6% голосов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Участникам исследования предлагалось ответить на вопросы: "Скажите, к кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента вы относитесь в целом положительно?" и "А к кому из этих кандидатов на пост президента вы относитесь в целом отрицательно?".

На вопросы можно было предоставить любое число ответов. В списке значились Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак. Также предлагались варианты ответов "ни к кому" и "затрудняюсь ответить".

Отрицательно к Собчак отнеслись 58,6% опрошенных, к Явлинскому — 16,8%, к Жириновскому — 16,7%, к Грудинину — 10,2%, к Титову — 7,9 %, к Путину — 6,7%.

Положительно россияне продолжают относиться к Путину — 73,3% респондентов. Затем следует Жириновский — 15,9%. На третьем месте Грудинин — 10%. Явлинский — 3,2%, Собчак — 2,5%, Титов — 2%.

При этом 20,8% опрошенных сообщили, что ни к кому из перечисленных кандидатов в целом отрицательно не относятся. Затруднились ответить на вопрос об отрицательном отношении к какому-либо кандидату 6,3% участников опроса.

О том, что ни к кому из указанных кандидатов не относятся в целом положительно, заявили 11,4% респондентов, затруднились ответить 3,2% опрошенных.

На вопрос "за кого из кандидатов вы проголосуете" 66,3% опрошенных ответили — за Путина. Минимальная поддержка у Титова — 0,1%. Испортить бюллетень намерены 0,9% опрошенных, а 7,6% ответили, что не собираются идти на выборы.

Опрос проводился среди населения в возрасте от 18 лет, в нем принимали участие 3 тысячи респондентов из 207 населенных пунктов в 73 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при показателе более 10%, 1,5% — при показателе 5-10%, 1,1% — при показателе 2-5%. При показателе менее 2% статистическая погрешность не превышает 0,7%. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение".