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Кандидаты: Собчак – первое место в антирейтинге, Путин – лидер рейтинга

, ИА "Амител"
Испортить бюллетень на выборах намерены 0,9% опрошенных, а 7,6% ответили, что не собираются идти голосовать

Фото: tulactive.ru

Ксения Собчак заняла первое место в антирейтинге кандидатов в президенты России, набрав 58,6% голосов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Участникам исследования предлагалось ответить на вопросы: "Скажите, к кому из перечисленных на карточке кандидатов на пост президента вы относитесь в целом положительно?" и "А к кому из этих кандидатов на пост президента вы относитесь в целом отрицательно?".

На вопросы можно было предоставить любое число ответов. В списке значились Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак. Также предлагались варианты ответов "ни к кому" и "затрудняюсь ответить".

Отрицательно к Собчак отнеслись 58,6% опрошенных, к Явлинскому — 16,8%, к Жириновскому — 16,7%, к Грудинину — 10,2%, к Титову — 7,9 %, к Путину — 6,7%. 

Положительно россияне продолжают относиться к Путину — 73,3% респондентов. Затем следует Жириновский — 15,9%. На третьем месте Грудинин — 10%. Явлинский — 3,2%, Собчак — 2,5%, Титов — 2%. 

При этом 20,8% опрошенных сообщили, что ни к кому из перечисленных кандидатов в целом отрицательно не относятся. Затруднились ответить на вопрос об отрицательном отношении к какому-либо кандидату 6,3% участников опроса. 

О том, что ни к кому из указанных кандидатов не относятся в целом положительно, заявили 11,4% респондентов, затруднились ответить 3,2% опрошенных.

На вопрос "за кого из кандидатов вы проголосуете" 66,3% опрошенных ответили — за Путина. Минимальная поддержка у Титова — 0,1%. Испортить бюллетень намерены 0,9% опрошенных, а 7,6% ответили, что не собираются идти на выборы. 

Опрос проводился среди населения в возрасте от 18 лет, в нем принимали участие 3 тысячи респондентов из 207 населенных пунктов в 73 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,5% при показателе более 10%, 1,5% — при показателе 5-10%, 1,1% — при показателе 2-5%. При показателе менее 2% статистическая погрешность не превышает 0,7%. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.02.2018 07:09
Сталинский Сокол

А Вы заметили тенденцию, как на каналах ТВ, последние дни, СМИ игнорируют показывать и оповещать действия Грудинина. Если сравнить просто примерный расклад высказывний в адрес Грудинина и Путина. Грудиния явно в переди.

0  0
9.02.2018 07:10
Сталинский Сокол

А Вы заметили тенденцию, как на каналах ТВ, последние дни, СМИ игнорируют показывать и оповещать действия Грудинина. Если сравнить просто примерный расклад высказывний в адрес Грудинина и Путина в инете. Грудинин явно в переди.

0  0
9.02.2018 07:33
- гость -

Ксюша делает всё чтобы за неё не голосовали.
По опросам в соцсетях ВВП слился

0  0
9.02.2018 08:10
- гость -

Зомбирование процентами продолжается.

0  0
9.02.2018 08:19
Doka

На сегодня вопрос, как кадровая политика ведется, на выборы можно прийти с улицы? Или надо иметь красивую фамилию, надои молока, денег... Что производит партия Жириновского или Явлинского... (все что делается в порядке оказания помощи, естественно это норма, более того, для этого и государство есть (должно быть)). Как нам, избирателям, определить "настоящего" и будущего лидера - по программам (бла-бла). Или это очередное ЕГ, вытянем номер от1 до 8....

0  0
9.02.2018 08:24
- гость -

Наш Путин всё равно победит, так что на выборы идти смысла нет. Карусельщики проголосуют как надо. Лучше мы всей семьёй на пикник в лес поедем

0  0
9.02.2018 08:27
- гость -


9.02.2018 08:24
- гость -

Наш Путин всё равно победит, так что на выборы идти смысла нет. Карусельщики проголосуют как надо. Лучше мы всей семьёй на пикник в лес поедем

Да сегодня вечером и уезжайте. Только не возвращайтесь, а то снова гундеть будете, что от вас ничего не зависит.

0  0
9.02.2018 08:32
- гость -

Все в этих т.н. выборах фальшиво и рейтинги не исключение. Один из кандидатов вообще не имеет права баллотироваться на 4 срок - нет такого срока в Конституции. Один из кандидатов использует против других кандидатов всю силу государства - в том числе радио, телевидение, силовиков, суды, прокуратуры - и это все незаконно...

0  0
9.02.2018 09:02
- гость -

9.02.2018 08:27
- гость -

Только наивные или откровенно глупые думают, что у шулеров можно выиграть, играя в их игру и по их правилам. Так что пикник, это более полезное мероприятие, нежели посещение избирательного участка.

0  0
9.02.2018 09:02
- гость -

В отделениях предвыборного штаба кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина в Псковской и Омской областях прошли обыски. Об этом сообщает РБК.

По словам руководителя Омского областного отделения КПРФ Андрея Алехина, обыск состоялся накануне, 7 февраля. «Приходил один представитель полиции. Причина обыска — информационный бюллетень «Правда», изготовленный по заказу ЦК КПРФ. 19 января мы развезли все бюллетени по городу и области. 23 января областной избирком принял решение пресечь распространение этого бюллетеня», — рассказал он.

0  0
9.02.2018 09:11
- гость -

Так что пикник, это более полезное мероприятие, нежели посещение избирательного участка.

Ок. Только потом не визжите как свиньи, что все не то и все не так.

0  0
9.02.2018 09:18
Геноцид Эклеров

антирейтинг справедлив. Собчак вызывает сплошной негатив у населения.
она при этой власти заработала за 6 лет пол-ярда рублей, а тявкает как завзятая дворняга...

9.02.2018 08:24
- гость -
вы про свой пикник уже в десятый раз сообщаете.
ваше право распорядиться собственным временем.
но только потом не нойте на страницах АМИКа какая плохая власть.
вы не стали принимать участие в выборах, вот и не надо потом рот открывать.
лично я пойду проголосую за Грудинина, как единственную вменяемую альтернативу.

9.02.2018 08:32
- гость -
вы вечно будете твердить свои мантры? русским по белому написано: "ПОДРЯД".

0  0
9.02.2018 09:38
- гость -

9.02.2018 09:11
- гость -

Только наивные или откровенно глупые думают, что у шулеров можно выиграть, играя в их игру и по их правилам.

0  0
9.02.2018 09:45
- гость -


9.02.2018 09:18
Геноцид Эклеров

Да нет написано по-другому - два срока полномочий подряд, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, не допускает. И заметьте ничего про 3, 4 сроки...

"Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".

0  0
9.02.2018 09:47
- гость -

Горжусь нашим президентом!

0  0
9.02.2018 10:08
Геноцид Эклеров

9.02.2018 09:45
- гость -
вы доморощенный юрист, или получили юридическое образование?
я к тому, что есть смысл разговаривать с человеком, имеющим квалификацию по теме разговора, а ваши копипасты с Ололёшиных слов мне разбирать неинтересно.

0  0
9.02.2018 10:14
ололо

ну кто мне ответит уже??? знатоки Конституции, если один срок был Президентом, на следующий срок не выдвигался (или выдвигался - не выбрали), после этого сколько ещё раз можно быть Президентом?

0  0
9.02.2018 10:19
- гость -

9.02.2018 09:11
- гость -
Только потом не визжите как свиньи, что все не то и все не так.

Вы же не визжите как свиньи, что обошли стороной компанию напёрсточников на вокзале, или не стали разговаривать с цыганкой на базаре?

0  0
9.02.2018 10:21
- гость -

Какая разница у кого какие рейтинги и кто как проголосует или испортит бюллетень? Все равно голоса посчитают так, как им надо. Выборы без выбора.

0  0
9.02.2018 10:24
- гость -

9.02.2018 10:21
- гость -

Молодец, садись, "Пять!". Хорошо выучил.

0  0
9.02.2018 10:26
- гость -


9.02.2018 10:08
Геноцид Эклеров

Не, ну Вы читайте - это ведь из Определения цитата приведена, и там все предельно ясно написано! По сути ведь вы ничего не пишите...

0  0
9.02.2018 10:29
- гость -


9.02.2018 10:14
ололо

Местный сегодня уже четко написал - нисколько! И привел пример - ни Путин после двух сроков подряд, ни Медведев после одного срока - более выдвигаться не имеют права!!! Два срока подряд - Конституционный предел!

0  0
9.02.2018 10:29
- гость -

9.02.2018 10:24
- гость -
что выучил?

0  0
9.02.2018 10:30
- гость -


9.02.2018 10:19
- гость -

Если я вижу наперсточников или цыганок, я сообщаю полицейским о противоправных действиях , а не прячу голову в кусты уезжая на пикник в лес. Так что ваша попытка показать себя умным не удалась. Сторонники Алеши такие "алеши"..

0  0
9.02.2018 10:36
- гость -

Путин это наша жемчужина, выбор очевиден.

0  0
9.02.2018 10:57
- гость -

"Собчак в эфире CNN извинилась за возможное вмешательство России в выборы. По словам кандидата в президенты, Москва могла иметь отношение к вмешательству в выборы в США в 2016 году. Ксения Собчак заявила, что если это так, то она «извиняется».

0  0
9.02.2018 10:58
На пикник!

9.02.2018 10:30
- гость -
Сторонники Алеши такие "алеши"..

Я не сторонник алеши, я сторонник коммунистов. Настоящих

0  0
9.02.2018 11:18
- гость -

Эклерчик,ну что ты достебался к Навальному? Его не видно и не слышно(полная заслуга нынешнего режима),только ты его и вспоминаешь в своих недопостах))))

0  0
9.02.2018 12:01
Геноцид Эклеров

9.02.2018 11:18
- гость -
сявка анонимная, чтобы я тебе отвечал, обзови себя как-нибудь)

0  0
9.02.2018 12:19
ололо



9.02.2018 10:14
ололо

Местный сегодня уже четко написал - нисколько! И привел пример - ни Путин после двух сроков подряд, ни Медведев после одного срока - более выдвигаться не имеют права!!! Два срока подряд - Конституционный предел!
================
бугеге, так и запишем, впредь КС РФ руководствоваться в своей деятельности примерами Местного (искать самостоятельно на amic.ru)

0  0
9.02.2018 12:40
Павсекакий

ГЭ, а ты посмотри видео 2003 года, где ещё молодой и незабронзовевший Путин сам говорит, что по Конституции положено максимум 2 срока и он никогда этого не нарушит.

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