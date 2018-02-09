Следователи назначили доследственную проверку после того, как неизвестный мужчина в Барнауле предложил школьнику под различными предлогами сесть в салон своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что об этом случае написали местные СМИ. По их данным, 6 февраля у одной из школ Барнаула мужчина подкараулил мальчика и под разными предлогами начал заманивать его в машину. Однако мальчик на все ответил отказом и позже рассказал родителям.
"С целью установления возможных противоправных действий в отношении несовершеннолетнего по данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении СКР.
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