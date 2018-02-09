Бывший директор бийской школы-интерната получила четыре года и три месяца колонии общего режима за хищение бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что осужденная в течение трех лет обязывала своих подчиненных каждый месяц передавать ей часть выплат, входящих в заработную плату, которые она необъективно завысила им при распределении. Таким образом, осужденная похитила деньги сотрудников на общую сумму 120 000 рублей.
Кроме того, женщина от имени интерната заключила договор приобретения строительных материалов и инвентаря, часть из которых использовала не для нужд школы, а для ремонта своей квартиры, на сумму более 150 000 рублей.
Кроме того, осужденная склонила двух сотрудников к даче ей взяток за благосклонность по службе и неприменение неоправданных мер административного и дисциплинарного характера.
Суд также обязал женщину выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
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