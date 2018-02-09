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Летчика Романа Филипова с воинскими почестями похоронили в Воронеже

, ИА "Амител"
Проститься с летчиком пришли сослуживцы, военное руководство, власти региона, простые жители Воронежа

Фото: twitter.com

Летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии при выполнении задач в районе Идлиба, похоронили с воинскими почестями под оружейные залпы на Аллее Славы Коминтерновского кладбища в Воронеже. Об этом пишет "Интерфакс".

Отметим, что гроб с телом пилота был доставлен в Воронеж 8 февраля. Ранее с летчиком простились министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны.

В Воронеже в этот день прошел траурный митинг, посвященный памяти Романа Филипова. Проститься с летчиком пришли сослуживцы, военное руководство, власти региона, простые жители Воронежа.

Напомним, Роман Филипов погиб 3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб". Российский штурмовик Су-25 сбили террористы. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, он подорвал себя гранатой. Президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно. Семья Филипова получит от местных властей один миллион рублей. В честь пилота назовут школу, в которой он учился.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

9.02.2018 09:18
- гость -

Вечная память Герою!

0  0
9.02.2018 09:32
Геноцид Эклеров

вечная память Герою

0  0
9.02.2018 09:46
- гость -

Светлая память Герою........ Скорбим...

0  0
9.02.2018 09:49
- гость -

Глупые жертвы в глупой войне.

0  0
9.02.2018 10:06
- гость -

Летчик безусловно герой, он выполнял приказ и свой воинский долг. Но возникает множество вопросов:
- ведь уже два раза было объявлено верховным, что войска из Сирии выведены;
- что в таком случае делал летчик в Сирии;
- разведовательный полет, но уже есть кадры, что самолет ведет стрельбу;
- почему никто из командования не говорит, что семья героя пожизненно не будет ни в чем нуждаться - ведь сумма выплат издевательская - Сечин за день (!!!) получает в разы больше;
почему самолет никто не прикрывал и почему пилоту не пришли на выручку....
И еще много неясного...

0  0
9.02.2018 10:16
- гость -

9.02.2018 10:06
- гость -
- Войска выведены, но авиабаза и база флота остаются.
-Совершал облет зоны деэскалации
-Если вы видите как хулиганы хулиганят, тоже пройдете мимо?
-анальный тоже 3,14
- ведомый прикрывал, но тяжело с самолета отстрелять одиночных бармалеев, когда ими все кишит.
- 170 км это порядка 50 минут лету на вертолете с авиабазы, бармалеи не дали шанса.
Дочь офицера? Как там папка?

0  0
9.02.2018 10:23
Геноцид Эклеров

9.02.2018 10:06
- гость -
1) войска выведены, а базы в Хмеймиме и Тартусе остались.
2) обеспечивал мониторинг соблюдения режима прекращения огня
3) в ответ на обстрел он ответил огнем из штатного бортового вооружения
4) я тоже хотел бы услышать, что семья Героя не будет ни в чём нуждаться. надеюсь, что это впереди
5) самолет работал в паре, его напарник после обстрела пытался накрыть огнем атаковавших, но получил от своего старшего группы (сбитый Герой) приказ уходить на базу, куда он прибыл с включенным датчиком исхода топлива
6) координаты крушения были отправлены на базу, но бородатые успели раньше

0  0
9.02.2018 10:47
- гость -

Читаешь вот таких балаболов как 10-16 и возникает непреодолимое желание башку монтировкой расколоть, но это к сожалению противозаконно

0  0
9.02.2018 10:51
-гость-

я конечно извиняюсь, но откуда там бармалеи то взялись? Верховный главнокомандующий не так давно заявил, что одержана полная победа над бармалеями! а тут опять!?

0  0
9.02.2018 11:22
- гость -

9.02.2018 10:51
-гость- Вот тоже искренне соболезную и вечная память Герою но.... у меня вот ,как у избирателя вопрос ... их там бомбили ,бомбили, косили, косили . Каждые новости все мозги промыли пусками ракет и с воды и с воздуха и так далее. А они все не кончаются там . То есть такое впечатление, что бармалеи и потерь то серьезных не понесли. в следствие крупномасштабной военной операции.

0  0
9.02.2018 11:25
- гость -

Бензовозы и точки наполнения по уничтожили и все. Человеческие формирования все остались. Цель достигнута демпинг на рынке углеводородов забороли

0  0
9.02.2018 11:31
-гость-

-гость- 11:22
ну да, Верховный лично в Сирию прилетал парад победы принимать

0  0
9.02.2018 11:39
10-51.11-22

вас бородатых(и без) и здесь навалом шакалов.

0  0
9.02.2018 12:09
Геноцид Эклеров

9.02.2018 10:51
-гость-
и он же, по видимому,
9.02.2018 11:22
- гость -

сообщаю вам, что победа была озвучена над силами ИГИЛ, запрещенного в РФ.
а в Сирии осталось полно вооруженного сброда из ССА, так называемой Сирийской свободной армии, а по сути прикормленная Катаром и саудитами оппозиция Асаду. над ССА шефство держит американская коалиция, поэтому официально их нельзя долбить.

0  0
9.02.2018 12:16
- гость -

Пока в Сирии бардак, там не строится конкурентная газовая или нефтяная труба. Так что всё по плану.

0  0
9.02.2018 12:30
гость

Г Э так мы Алепу штурмовали, там Гыгыла не было он весь в Раке был не?

0  0
9.02.2018 12:31
Павсекакий

Как всё просто устроено в головах людей, верующих в интернациональный долг воинов в Сирии. Вот как им минобороны сказало, так они и поверили, и повторяют, как истину.
А моё мнение, что всё из-за бабок, газа и нефти.
Может, и погибший верил, что он там за правду, сидя в самолёте сражается с людьми на земле. Нефиг делать нашим военным в чужих странах, чтобы не было таких вот "героев", к сожалению мёртвых.

0  0
9.02.2018 12:32
- гость -

9.02.2018 10:51
-гость-
и он же, по видимому,
9.02.2018 11:22
- гость -
После второй мировой еще 10 лет уродов по лесам ловили, а некоторые япошки через 30 лет сдались.

0  0
9.02.2018 12:34
- гость -

9.02.2018 10:47
- гость -
Стесняюсь спросить, это не вас разыскивают?
http://www.amic.ru/news/406962/

Примите успокоительное и к доктору! Бегом!

0  0
9.02.2018 12:35
гость

-гость- 12.32 ну по самолетам они с зениок то точно не стреляли

0  0
9.02.2018 12:45
- гость -

..да не это павсесракийа мез мозгов...ищут.

0  0
9.02.2018 12:47
- гость -

9.02.2018 12:35
гость
Ну так! Раньше и ПЗРК не существовало в принципе. \\\Да и зоны деэскалации Сталин в западенщине не вводил- мочили в сортирах. А щас либерасня западная настаивает - у этих борода не такая лохматая, калибр у ЗУ мелковат потому це мирный ополченец, погулять вышел.

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