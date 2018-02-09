Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова одержали вторую победу на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Наши спортсмены обыграли команду Финляндии в третьем матче олимпийского турнира Игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине дабл-микст, пишет РИА "Новости".
Встреча завершилась со счетом 7:5. До этого керлингисты уступили американцам и обыграли норвежцев. В следующей игре российская пара в пятницу встретится со сборной Китая.
Напомним, что дисциплина дабл-микст дебютирует на Олимпиаде-2018. Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане в статусе "олимпийских атлетов из России".
Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Комментарии
Дальнейших успехов нашим чемпионам мира!
а там разве есть российские спортсмены?
там есть люди под нейтральным флагом, мне кажется они и относятся к нейтральному государству, и называть их нужно соответственно нейтральная сборная или нейтральные спортсмены
как хошь так и называй.... это чисто твоя проблема, никому не интересна...
пускай за них переживают члены их семей и друзья/знакомые.
я же лично их не знаю, поэтому мне поровну.
а, да: мою страну они не представляют, они из какой-то ОАР
9.02.2018 10:19
гость
Не, ну зачем лгать - статус у нас - Олимпийские атлеты из России!!!
а из какой страны эти спортсмены?
9.02.2018 10:38
- гость -
Дык, написано же - из России!
Да какая разница из какой страны? Они-же русские. Пусть хоть за ОАР или за Украину выступают. Домрачева или Кузьмина в биатлоне выйграют - тоже порадуюсь. А что сборной России нет - так это облом для чиновников считать медали.
Хотя, вроде команды нет, а зайди на спорт-экспресс - Россия на первом месте по числу медалей