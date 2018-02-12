"1С" под ключ от компании "Центр информационных технологий"

Успешный бизнес сегодня невозможен без автоматизации его процессов. Специальное программное обеспечение помогает оптимизировать работу любой компании, а значит, сократить издержки и значительно повысить эффективность предприятия. В Барнауле услуги по внедрению таких программ сегодня предлагает большое количество фирм. Но от качества выполненной работы будет напрямую зависеть и результат, поэтому доверить свой бизнес стоит профессионалам.

Вот уже 10 лет на рынке города работает Центр информационных технологий. Компания занимается автоматизацией управления и учета на базе самых передовых программных продуктов. Являясь официальным представителем "1С" и "Камин" в Алтайском крае, а также сервис-партнером по сопровождению программных продуктов на платформе "1С:Предприятие", ЦИТ неизменно занимает лидерские позиции в списке аттестованных франчайзи-фирм.

Сегодня Центр ИТ — это команда сертифицированных специалистов. Уже на начальном этапе работы здесь могут быстро и качественно провести предварительное обследование бизнес-процессов заказчика и предложить способы повышения их эффективности. Центр ИТ гарантирует высокое качество выполнения типового набора услуг — начиная от простой инсталляции и настройки прикладной конфигурации до интеграции программы с другими пакетами, обучения пользователей и постановки учета на предприятии в полном объеме.

Говоря простыми словами, здесь решают вопросы любой сложности: как настроить, как проверить, как сформировать, куда нажать и что теперь делать? Клиенты Центра ИТ пользуются всеми доступными сервисами 1С, потому что здесь учат этому бесплатно. При этом среднее время обработки заявки составляет 1 час.

На сегодняшний день Центр ИТ предлагает полный спектр услуг по автоматизации управления и учета на предприятиях:

В арсенале Центра ИТ есть опыт работы с разными клиентами и их потребностями – от начинающих предпринимателей до холдинга со сложным бухгалтерским и налоговым учетом и постановкой бюджетирования. Знание бизнес-процессов аналогичных предприятий позволяет команде Центра быстро включиться в работу у нового заказчика, что экономит время и деньги, а внедрение систем проходит качественно и результаты ощутимы уже в первую сдачу отчетности.

Немаловажным является и тот факт, что сотрудники компании постоянно повышают собственную квалификацию, изучают все изменения в законах и обязательно информируют о них клиентов. А помощь при проверках клиентов контролирующими органами позволяет аккумулировать различные ситуации и предупреждать клиентов о возможных последствиях тех или иных действий.

Ответственно подходя к делу, в Центре ИТ не остаются равнодушны к клиентам и в случае необходимости готовы работать и по ночам, и в выходные – до достижения результата. Все работы фиксируются с детализацией времени, вопроса и ответа. Детализация направляется клиенту вместе с актом, что позволяет клиентам создавать базу знаний по своим же вопросам.

"Организации, которые решили купить у нас "1С:Предприятие" или "1С-Камин", гарантированно получают бесплатные услуги и нашу заботу в течение всего периода эксплуатации программ. Мы знаем, как сделать учет в программах понятным. Потому что работа у нас такая — Родину автоматизировать", — говорят в компании.

ООО "Центр информационных технологий"

Барнаул, ул. Деповская 7, 2 этаж

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