В Алтайском филиале ПАО "Ростелеком" на должность заместителя директора – директора по работе с корпоративным и государственным сегментами назначена Светлана Седова. Ранее она занималась развитием корпоративного бизнеса регионального подразделения ПАО "Мегафон" по Республике Мордовия.
Как отметили в компании, ключевыми задачами нового руководителя станут сохранение лидирующих позиций федеральной телекоммуникационной компании на рынке Алтайского края и Республики Алтай, развитие бизнеса и совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры в двух южных регионах Сибири.
Светлана Павловна Седова родилась 20 марта 1978 года в городе Саранске Республики Мордовия. Окончила экономический факультет ГОУ высшего профессионального образования "МГУ им. Н.П. Огарева" по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Карьера на телекоммуникационном рынке началась в 2013 году с приходом в ПАО "Мегафон", где она работала менеджером по развитию непрямых каналов, затем старшим специалистом по поддержке продаж. С августа 2014 года Светлана Седова была назначена на должность руководителя по развитию корпоративного бизнеса сотового оператора по Республике Мордовия, в которой работала до января 2018 года. Награждена почетной грамотой за личный вклад в развитие информатизации и связи Республики Мордовия. Воспитывает сына.
"Уверен, что приобретенный опыт работы с корпоративными клиентами федерального сотового оператора пригодится для решения текущих и стратегических задач аналогичного направления бизнеса в компании "Ростелеком", — отметил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
Комментарии
Ого.
Сейчас всех замов надо светить через СМИ?
А нам зачем эта информация ?
нааадаа!))
Чтобы не удивлялись,когда она премии в многомного миллионов получать будет, это традиция на почте России: позорные зарплаты у работников отделений, километровые очереди, что говорит о плохой работе именно руководства, но наглые премии того же руководства, премии узаконенные, но все понимают, что это закон для воров.
должность заместителя директора – директора по работе с корпоративным и государственным сегментами
И зачем эта должность?
12.02.2018 09:57
При чем тут Почта России?