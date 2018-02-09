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Сошедший с рельсов трамвай спровоцировал огромную пробку в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Коммунаров

Фото: vk.com/barneos22

Огромный транспортный затор образовался утром в пятницу, 9 февраля, в Барнауле в районе пересечения улицы Советской Армии и проспекта Коммунаров — причиной пробки стал сошедший с рельсов трамвай.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Советской Армии – Коммунаров: трамвай сошел с рельсов. Образовалась огромная пробка. Трамваи стоят в обе стороны. Все колом", – констатирует автор заметки.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют искать альтернативные пути.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.02.2018 09:58
- гость -

побег трамвая провалился

0  0
9.02.2018 10:03
- гость -

где про вчерашний замес на Георгиева-50 Лет?

0  0
9.02.2018 10:37
- гость -

Сегодня пробка на Советской Армии в сторону Павловского была спровоцирована конкретно работниками ДПС

0  0
9.02.2018 10:39
- гость -

Так что все таки случилось то??? Стояли скорые, дпс, и даже пожарки вроде
И огромная пробка!!!

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