Фото: vk.com/barneos22
Огромный транспортный затор образовался утром в пятницу, 9 февраля, в Барнауле в районе пересечения улицы Советской Армии и проспекта Коммунаров — причиной пробки стал сошедший с рельсов трамвай.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Советской Армии – Коммунаров: трамвай сошел с рельсов. Образовалась огромная пробка. Трамваи стоят в обе стороны. Все колом", – констатирует автор заметки.
Автомобилистам настоятельно рекомендуют искать альтернативные пути.
Комментарии
побег трамвая провалился
где про вчерашний замес на Георгиева-50 Лет?
Сегодня пробка на Советской Армии в сторону Павловского была спровоцирована конкретно работниками ДПС
Так что все таки случилось то??? Стояли скорые, дпс, и даже пожарки вроде
И огромная пробка!!!