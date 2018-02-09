Суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем, пишет ТАСС.
Как сообщает издание, бывшему чиновнику назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.
Также по решению суда бывший губернатор лишен государственных наград и права занимать государственные должности. Обвинение назвало ожидаемым приговор экс-губернатору Сахалинской области.
Отметим, что экс-команда Хорошавина также признана виновной в получении взяток. Экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей. С учетом нахождения под домашним арестом он должен выплатить 2,5 млн рублей.
Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению по существу дела экс-губернатора и ряда его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере, 6 марта 2017 года.
Комментарии
отличная цифра
Кича, БУР - какие кореша!!
Шлёнка, шконка, чай, колёса ша!
нашли миллиард, а штраф 500 млн.... перед выборами нужен этот приговор, а после по какой нибудь амнистии в честь юбилея парламентаризма в России выпустят
конфискация нужна, причём у всех жён, детей и родителей, если они не могут доказать, что у них дворцы за полмиллиарда заработаны тяжким трудом домохозяек.