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Житель Алтайского края остановился в комнате отдыха на ж/д вокзале в Омске, но ему не повезло с соседом, который оказался слишком назойливым, сообщает ГУ МВД по Омской области.

Отмечается, что ЧП произошло в комнате отдыха вокзала. В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение от фельдшера медицинского пункта о том, что к ней за медицинской помощью обратился постоялец комнаты отдыха с явной колото-резаной раной.

"В ходе осмотра комнаты, где произошел конфликт, сотрудники транспортной полиции обнаружили нож, которым было нанесено ранение. Подозреваемый, 44-летний житель Алтайского края, также находился в номере и при виде полицейских начал оправдывать свое поведение чрезмерным употреблением алкоголя", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, житель Алтая приехал в Омск на учебу и остановился в комнате отдыха железнодорожного вокзала. В соседнем номере проживал его знакомый, и парень зашел его навестить. Это не понравилось постояльцу из Алтайского края, который начал оскорблять гостя, взял в руки нож и высказывал угрозы убийством, после чего пырнул его в область живота. Удар прошел по касательной.

Уголовное дело направлено в суд. Жителю нашего края предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".

Вот так заканчиваются поездки на учебу в соседние регионы.