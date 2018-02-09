Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов, которым запретили участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом пишет РИА "Новости".
Как рассказал генеральный секретарь CAS Матье Риб, специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду, а также еще 15 россиянам против МОК. Арбитры CAS сочли, что недопуск российских спортсменов не является санкцией.
Отметим, что апелляции подавали следующие спортсмены: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).
Комментарии
в этой стране политики только над своим народом могут издеваться, а на политической арене только визжать как свиньи на бойне
Никакой допинговой составляющей! Чистая политика!!!
9.02.2018 10:30
- гость -
Верно, подставили спортсменов и бросили, когда попались, а сильный президент как всегда ничего не знал, но на Олимпиаде в Сочи знатно попиарился...
Формулировки там такие классные.
Один в один наши суды.
Науку, медицину, промышленность надо поднимать, массовый спорт развивать, а олимпиады это давно туфта, неинтересно смотреть на накаченные стероидами американок и больных астмой норвежцев.
По зомбоящику на матчтв идет кёрлинг, подписана команда OAR. Подсознание почему то перевела - Объединенная Арабская Республика...
А потом и мысля возникла - надо было всей сборной Роисси ехать под флагом Сирии....
9.02.2018 10:41
- гость -
да что вы, ваш всесильный был занят выборами в америке и ослаблением европейского пространства, а так же организацией брэксита, думал что министры справятся без него.
Ан нет, министры ничерта не могут, только зряплату миллионами гребут.