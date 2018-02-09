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Союз журналистов Алтайского края обрел нового председателя в лице редактора аграрной газеты "Алтайская нива" Марии Чугуновой, сообщает "Алтайская правда".
Выборы главы Союза состоялись в рамках отчетно-выборной конференции. Еще одним претендентом на должность руководителя Союза выступала редактор газеты "Сами" Наталья Юмашева.
В итоге большинство голосов было отдано в поддержку Марии Чугуновой.
Говоря о своем видении работы на данном посту, она отметила: "Основная функция регионального Союза журналистов – образовательная. Коллеги, особенно из муниципальных газет, часто варятся в собственном соку, им не хватает новых знаний. Между тем в крае много хороших журналистов, готовых делиться опытом…Кроме того, нужно проводить занятия, касающиеся верстки и дизайна газет".
Кроме того, новоизбранный председатель Союза журналистов заявила о важности работы над имиджем организации и поиском спонсоров.
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