Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила жителей КНР с китайским Новым годом на их языке и сказала, что закажет в честь этого праздника пельмени. Об этом пишет РБК.
Китайский журналист спросил Захарову, собирается ли она отмечать китайский Новый год, и добавил, что знает о том, что ее диссертация была посвящена этому празднику. На это официальный представитель МИД России ответила, что старается отмечать все праздники. 16 февраля она будет в Германии, но закажет себе пельмени, ведь это блюдо должно быть на столе в Праздник весны.
Захарова завершила брифинг поздравлением на китайском языке.
Новый год по китайскому календарю (иначе называется Праздником весны) приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния — то есть на период с 21 января по 21 февраля. В 2018 году китайский Новый год наступит 16 февраля.
Комментарии
Вот почему она так выглядит
Пельмени, поздравила на китайском ерунда, вот кабы перед китайцами "Калинку" без трусов сплясала
это к собчачке надо.
вот выберем ее и спляшет без .