Фото: 22.мвд.рф
Поиски жителя поселка Новые Зори Павловского района Павла Шихалева ведет полиция в Алтайском крае более полугода.
Как сообщает региональный главк МВД, мужчина 1956 года рождения ушел из дома утром 4 июня 2017 года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 160-174 сантиметра, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, лобная лысина, имеется борода. Страдает психическими заболеваниями, на незнакомой местности не ориентируется.
Был одет: тельняшка бело-голубого цвета, спортивные штаны темно-синего цвета, сланцы черного цвета.
Граждан, располагающих сведениями о местонахождении пропавшего или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8 (385-81) 39-1-12, 39-1-16, 39-1-20, 20-2-23, 8-905-927-5596, 8-999-331-0591 или 02 (102).
Комментарии
Это же Ru.банок. Его давненько уже не слышно и не видно.