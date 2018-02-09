Уголовное дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных") возбуждено после того, как охотник убил амурского тигра в Приморье. Об этом пишет "Российская газета".
Отметим, что в полицию поступило сообщение из местной больницы о том, что в медучреждение был доставлен 40-летний мужчина с рваными ранами головы и руки. Мужчина пояснил, что охотился в лесу около села Щербаковка, где на него напал тигр. Хищника охотнику пришлось застрелить.
На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты Центра по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными.
Тело хищника будет направлено на проведение судебной экспертизы.
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