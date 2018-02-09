Народные гуляния в честь традиционного праздника Масленицы пройдут 18 февраля в историческом центре Барнаула, сообщает Алтайтурцентр.
Как уточняют в ведомстве, с 12.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской жителей и гостей города будут встречать скоморохи, лотошники и ремесленники. Дети смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию, взрослые – в конкурсах по метанию валенка и перетягиванию каната.
На празднике все гости смогут отведать блины, традиционные калачи и чай на алтайских травах. Завершится праздник в 15.00 весенним хороводом.
Напомним, в 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля.
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