Жители Алтая могут поучаствовать в конкурсе плакатов "День выборов"

Общероссийский народный фронт вместе с Музеем современной истории России запустил конкурс "День выборов" на лучший плакат, посвященный выборам президента 18 марта 2018 года. Подробности сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Алтайском крае.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин страны без возрастных ограничений. Победителей ждут призы, лучшие работы будут выставлены в Музее современной истории России в Москве.

Отправить на конкурс можно рисунок, информирующий о проведении выборов президента 18 марта 2018 года. Он должен быть с призывом граждан быть активными, ответственными, неравнодушными и принять участие в голосовании. А вот любая агитация за кого-либо из кандидатов запрещена.

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Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте konkursONF.ru и загрузить изображение плаката.

Работы принимаются до 20 февраля 2018 года. Итоги подведут до 1 марта.

Экспертный совет отберет 50 лучших работ, которые разместят на сайте в открытом доступе, они будут использоваться для информирования граждан о выборах. Победителей в трех номинациях: "Школьники", "Любители", "Профессиональные художники или студии" определит жюри, состоящее из известных деятелей культуры и искусства, общественников. Победители получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме Общероссийского народного фронта.

"Плакаты в нашей стране всегда были очень популярны. Многие из советских плакатов до сих пор не утратили актуальности и эмоциональной силы. Острая подача информации, доступность и быстрый отклик были главными характеристиками этого вида искусства. Сегодня его заменили телевизор и интернет. Но особенность плаката в том, что он по-прежнему может заразить зрителя своими эмоциями, заключенными в ярких символах. Возможно, любители и профессионалы вдохнут жизнь в этот вид творчества", — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Марина Ермоленко.