Жительница Москвы осталась жива после того, как попала под поезд на станции метро "Кантемировская". Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, инцидент произошел вечером 8 февраля. 39-летняя женщина по собственной неосторожности упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Поезд совершил экстренное торможение, но пострадавшая оказалась под ним, при этом осталась жива.
Подоспевшие сотрудники полиции достали женщину с путей. Врачи диагностировали у женщины ушиб голеностопного сустава правой ноги.
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