Фото и видео: vk.com/barneos22
Пользователи соцсетей начали осуждать видео, на котором зафиксировано, как на проспекте Красноармейском в центре Барнаула автомобиль развернуло на 360 градусов, после чего он продолжил движение.
Автор ролика сопроводила свой пост таким комментарием: "Здравствуйте! 31 января наблюдала вот такой дрифт. Как думаете, нарочно или просто так вышло?"
На кадрах видно, что перед тем, как машину развернуло, водитель объезжал другой автомобиль, и, возможно, поэтому транспортное средство в итоге ушло в столь глубокий занос.
"Сначала нарочно дрифтануть хотел...потом, видать, что-то пошло не так", "Задний привод купил, а ездить — не купил", "Хотел красиво старт сделать, а в итоге не справился с управлением", — пишут комментаторы.
Комментарии
Дэбил. 360 градусов там нет
снова тупые вконтактыши тупые предположения делают...
а где дрифт? Не справился с управлением вижу, аварийную ситуацию вижу, а дрифт не вижу
Ужос! Шок контент! Смотреть без СМС. Не может быть, как так то!
Старая БМВ-эха с неработающей электроникой и на заднем приводе.... Результат виден
12:17) Жертва ЕГЭ?????Там как раз 360)))