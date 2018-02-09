Интересное шоу сумасшедшего профессора Николя "Супер-лаборатория" начнется в воскресенье, 11 февраля, в 15 часов в музее занимательных наук "Как-так?". Можно ли рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки? Как же можно сделать из соски шарик и можно ли загипнотизировать весь класс целиком? Ответы на эти и многие другие вопросы — в увлекательнейшем шоу "Супер-лаборатория".
Научные эксперименты, представленные в игровой форме, интересны детям разных возрастов и даже взрослым. Музей приглашает группы детских садов, школьников и всех желающих. На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
Тел.: 8 (3852) 571-132
https://vk.com/kaktak22
http://kaktak22.ru/