Зима подходит к концу, но у любителей покататься на лыжах и сноубордах еще есть время заняться любимым делом. А для этого жители Алтайского края могут поехать на "Авальман", Манжерок, в Белокуриху или Шерегеш. Для тех, кто еще в этом году там не был и не в курсе цен, мы расскажем о каждой точке поподробнее.

"Авальман"

Барнаульцы могут покататься на горнолыжном комплексе "Авальман", который по будням работает с 13:00 до 22:00, а на выходных с 10:00 до 21:00. Час проката лыж и сноубордов стоит 250-300 рублей, а один день аренды инвентаря и безлимитное пользование канатной дорогой - 1500 рублей. Кроме того, есть будничный тариф "Снеговик", по которому три часа канатной дороги и прокат инвентаря выйдут в 700 рублей. Для детей и взрослых здесь также есть бублики за 300-350 рублей.

Если вы только планируете научиться кататься на лыжах и сноуборде, то можете обратиться за помощью к инструкторам "Авальмана", подробности о ценах и расписании стоит уточнить по телефону +7 (3852) 68-46-20.

Касаемо подъемника: его можно оплачивать разово и по времени. Один подъем — 30 рублей, 1 час — 250, если брать большее количество или на большее время, то получится дешевле.

Манжерок

Это место привлекает любителей зимних видов спорта со всей России. Здесь можно кататься на сноубордах, горных и беговых лыжах, есть несколько трасс, среди которых учебная, а также учебные зоны для взрослых и малышей. А сезон длится до начала апреля. Все снаряжение и инвентарь можно взять напрокат. Час аренды горных лыж и сноуборда обойдется в 200-300 рублей, за день нужно будет отдать 700-900. Беговые лыжи дешевле — 100-250 за час и 300-400 за день.

Цены на ботинки, шлемы, очки, перчатки разные, но держатся в пределах 80-200 руб./час.

За час занятия с тренером на Манжероке просят 1400-1600 рублей, групповые занятия дешевле, при условии участия шести человек с каждого попросят 900 рублей.

Подъемников здесь несколько: кресельный, бугельный, тюбинговый, беби-лифт. Разовый подъем на первом — 80-100 рублей, на втором — 40-50 рублей. А вообще Ski-pass на 1 час до 16:00 выйдет вам в 250-300, на 2 часа до 15:00 – 450-550, на целый день – 800-900, проживающие в комплексе за день заплатят в половину дешевле.

Шерегеш

Еще один известный горнолыжный курорт, на нем проводится любимый многими "Грелка Фест", участники которого катаются в купальниках и различных нестандартных костюмах.

Цены в Шерегеше чуть ниже, чем в Манжероке: за час проката лыж посетители платят 150 рублей, сноуборда — 200, 8 часов стоят 400 и 700 рублей соответственно. Сопутствующие аксессуары и обувь – от 50 до 100 рублей час. Индивидуальное занятие с тренром — 1500 рублей, за обучение двух человек просят с каждого 1200. Стоимость единого абонемента на подъемники составляет 800 рублей за полдня, 1400 за день, 2300 за 2 дня и так далее. Для детей 8 лет подъемники на некоторых трассах бесплатны.

Белокуриха

Кроме санаториев, куда отправляются поправлять здоровье, Белокуриха привлекает еще и возможностью покататься. Прокат инвентаря здесь примерно такой же, как и в других аналогичных местах. Занятие с тренером стоит около тысячи, но при нежелании платить такую сумму вы можете поискать частника, который проведет урок дешевле. Канатная дорога обойдется в 300 рублей.

Аренда инвентаря в Барнауле

Если у вас нет своих лыж или сноуборда, а от цен на горнолыжных курортах вам стало страшно и желания поехать и покататься поубавилось, мы хотим предложить вам неплохую альтернативу. Весь инвентарь можно взять напрокат в Барнауле, что будет заметно дешевле. Такие услуги предоставляют компании FreeRide, YOLKI и другие.

Так, за горные лыжи уже с ботинками с вас возьмут 300 рублей, но не за час, а за день, то же касается и сноуборда. Шлемы, перчатки, очки и прочее — 50-100 рублей за день. Если у вас все свое, то в пунктах проката вам могут нанести на лыжи и доску парафин, заточить кант и залить царапины.