На Алтае хорошо в любое время года. Предгорье красиво в любой сезон, и в любое время у природы есть свой неповторимый колорит. Если вы не желаете оставаться дома на выходных, а предпочитаете эмоции, то читайте материал Amic.ru. Мы собрали несколько вариантов путешествий по Алтаю, которые идеально подойдут для выходных: недалеко, недорого, но захватывающе.

Белокуриха

Если вы предпочитаете спокойный и комфортный отдых и просто желаете сменить обстановку, то выбирайте Белокуриху. Город-курорт знаменит своими лечебными процедурами, вкусными ресторанами, уютными кофейнями, красивыми улочками и зимними развлечениями.

Как добраться

Комфортнее всего путешествовать на машине. Дорога до Белокурихи хорошая, на трассе есть множество мест, где можно остановиться и перекусить. Кстати, на бийской трассе по пути в Белокуриху или обратно, в сторону Барнаула, расположен музей имени Германа Титова. Если не были — обязательно посетите.

Расстояние от Белокурихи до Барнаула составляет 228 километров, на машине доедете примерно за три часа.

Также можно уехать и на автобусе с автовокзала краевой столицы. Цены и время рейсов уточняйте на сайте автовокзала или по телефону.

Что делать

Гулять, гулять и еще раз гулять. Курортный город красив, а температура воздуха там всегда выше, чем в Барнауле.

Можно посетить гору Церковку и прокатиться на канатной дороге. Не забудьте взять с собой теплый плед, чай в термосе и фотоаппарат. Вид с вершины открывается просто потрясающий.

В Белокурихе немало хороших заведений с авторской кухней, так что можно отправляться за 224 км от Барнаула в гастрономический тур. Средний чек в ресторане на одного человека без учета напитков – 1200 рублей.

Посетите аквапарк или термальные источники. Конечно, если вы поедете на выходные, то речи не идет о комплексном оздоровлении. Однако вполне можно записаться на пару-тройку процедур, которые точно пойдут на пользу вашему организму.

Также Белокуриху выбирают для активного отдыха. Здесь сезон катания начинается с начала декабря и заканчивается в конце марта. При этом средняя температура воздуха зимой составляет всего от -10 до -16 градусов. В город-курорт приезжают любители покататься на сноубордах и горных лыжах. Комфортно как новичкам, так и профессионалам. Для детей есть свои зимние аттракционы.

Кроме того, есть возможность прокатиться на квадроциклах, лошадях.

Где жить

Вариантов много. Вы можете выбрать проживание в отеле, санатории, снять дом, квартиру или комнату. Цена зависит от комфорта апартаментов.

Например, комната в Белокурихе обойдется в среднем в 800 рублей с человека. А вот номер в гостинице уже в среднем 2500. Естественно, дом или коттедж обойдется куда дороже. Однако если вы едете большой компанией, то это может оказаться вполне выгодным вариантом.

Цена вопроса

Поездка в Белокуриху начинается в среднем от 6000 рублей на человека. Это бензин, проживание, питание, пара экскурсий. Цена зависит от возможностей и потребностей. Кто-то может себе позволить снять коттедж только за 6000 рублей в сутки.

Алтайский район

"Бирюзовая Катунь"

Находится в Алтайском районе Алтайского края. Эта туристическая Мекка работает круглый год.

Как добраться

Удобнее всего на машине, от Барнаула до особой экономической зоны почти 300 километров (288).

Что делать

Туристы и зимой посещают одну из главных достопримечательностей района — Тавдинские пещеры, а также катаются на лошадях, наблюдают за дикими животными в местном охотхозяйстве и любуются природой. Кстати, в Алтайском районе так же, как и в Белокурихе, держится свой уникальный микроклимат, здесь всегда теплее, чем в Барнауле, температура в среднем составляет -10 градусов.

Также сюда едут любители активного отдыха: сноубордисты и лыжники. Для любителей экстремального спорта здесь созданы все условия. Работает прокат лыжного инвентаря.

А еще в Алтайском районе работает горнолыжный комплекс "Давегор", оборудованный бугельным подъёмником, перепадом высот 320 метров с четырьмя трассами различной сложности. Максимальная длина трассы – 1540 метров. Трасса освещена.

В 28 километрах от райцентра находится база отдыха, на которой оборудованы три трассы максимальной длины 1379 метров и перепадом высот 158 метров, с бугельным подъёмником как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.

Также можно посетить село Ая. На склоне горы "Весёлая" находится горнолыжный комплекс с перепадом высот 150 метров и тремя трассами для спортсменов со средним уровнем подготовки. Максимальная длина трассы – 820 метров. Оборудован бугельным подъёмником, трасса освещена.

Где жить

Стоимость проживания на "Бирюзовой Катуни" составляет в среднем 2000 рублей в сутки. Однако есть номера и за 700 рублей. Можно снять номер в отеле или гостинице от 2100 рублей в сутки. Дома стоят от 3000 в сутки.

Цена вопроса

Комфортный отдых в Алтайском районе обойдется в среднем в 5000 рублей на человека.

Горный Алтай

Придется встать пораньше и проехать чуть дальше, но оно того стоит. Горный Алтай прекрасен в любое время года. А зимой там особо живописно.

Как добраться

Расстояние между Горно-Алтайском и Барнаулом составляет 455 км. Регулярно ходят автобусы. Время поездки на машине – примерно шесть часов.

Что делать

Гулять, кататься на сноуборде, париться в бане, сидеть на берегу Катуни, высыпаться, ходить на экскурсии, любоваться видами. В Горном есть развлечения и отдых на любой вкус.

На что посмотреть

Достопримечательности Горного, которые необходимо увидеть зимой, – это Голубые озера возле села Аскат. Эти незамерзающие бирюзового цвета озера появляются только осенью, летом в этом месте течет Катунь. А также обязательно взгляните на Гейзеровое озеро вблизи села Акташ. Озеро не замерзает даже в холода и имеет удивительный голубой цвет.

В Чемальском районе работает музейный комплекс русской культуры "Десятиручка". Также есть контактный зоопарк для детей и взрослых, находится он между Усть-Семой и Чемалом.

Храм на острове Патмос и Церковь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" открыты в Чемале для посещения в любое время года.

В Майминском районе можно покататься на кресельном подъемнике. На смотровую площадку можно подняться всего за 15 минут. Оттуда открывается великолепный вид на снежные просторы. Наверху зимой так же, как и летом, работает кафе-юрта, комплекс "Легенды Горного Алтая", юрта шамана.

Где жить

Вариантов много. Это базы отдыха, отели, комплексы. Также жилье сдают и местные жители. В среднем проживание обойдется в 2000 на человека. Есть и дешевле, например, за 800 рублей в сутки. Если хорошо поискать, то можно найти коттедж для большой компании всего за 3-4 тысячи рублей в сутки.

Цена вопроса

Отдых в Горном обойдется примерно в 7000 рублей с человека.

Отметим, что цены указаны усредненные. Если вы собираетесь в путешествие большой компанией, заранее ищите варианты жилья. Если готовить предпочитаете самостоятельно и не планируете брать в прокат лыжный инвентарь, то можно и сэкономить.