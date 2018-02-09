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Новости

Корейские рестораны оставят в меню собачатину на время ОИ

, ИА "Амител"
Ранее местные власти запретили 12 ресторанам, специализирующимся на блюдах из собак, продавать еду на время Олимпиады

Фото: w-dog.ru

Рестораны южнокорейского Пхёнчхана, где проходят Олимпийские игры, не стали убирать из меню блюда из мяса собак. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

Отметим, что до начала спортивных состязаний местные власти запретили 12 ресторанам, специализирующимся на блюдах из собак, продавать еду на время Игр. Однако на это решились пойти только два ресторана.

Владельцы остальных ресторанов начали жаловаться на такой запрет, ведь они понесут убытки, отказавшись от блюд из собачатины. Некоторые кафе заменили блюда из собак на свинину, но выручка начала падать, и они вернули блюда из собак в меню.

Отметим, что каждый год жители Южной Кореи съедают до 500 тысяч собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. Также корейцы верят в его лечебные свойства.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

9.02.2018 12:32
- гость -

А в проклятом Мордоре собака это друг человека, его не едят, с ним дружат.
А у корейцев принято забивать живую собаку палками, чтобы мясо было сочным.
Почувствуйте разницу и поймите уже : орел свинье не товарищ.

0  0
9.02.2018 12:34
гiсть

нашли до чего докапаться.
вы все дороги починили? пенсионеров вывели из бедности?
сначала разберитесь со своими проблемами, а уже потом указывайте другим!

0  0
9.02.2018 12:37
Пенсионер

Лучше бы пенсионерам раздали!

0  0
9.02.2018 12:40
гiсть

так все равно съедят же!

0  0
9.02.2018 12:40
- гость -

Лучше бы пенсионерам раздали!
забитых живых собак палками?

0  0
9.02.2018 12:42
Пенсионер

Предлагаете забить пенсионеров палками, чтобы не мучились на мизерную пенсию?

0  0
9.02.2018 12:46
Тю!

А где можно попробовать блюда из корейцев?

0  0
9.02.2018 12:47
- гость -

давно понятно что нашей стране ненужны пенсионеры
поэтому выживают как можно но не за счет собак же?

0  0
9.02.2018 12:47
Гурман

"А где можно попробовать блюда из корейцев?" из южных или северных?

0  0
9.02.2018 12:48
- гость -


9.02.2018 12:46
Тю!
 может бомжи жарят.. спросите

0  0
9.02.2018 12:49
гiсть

ну хоть немного задумались головой
но до прозрения еще очень далеко

0  0
9.02.2018 12:51
- гость -

"но до прозрения еще очень далеко"
До истиной свободы и вам далеко. Тем более что плететесь за спиной

0  0
9.02.2018 12:54
Иsтина

To гiсть

А вы еще не в Европе и не в кружевных трусиках???

0  0
9.02.2018 12:55
- гость -

Также корейцы верят в его лечебные свойства.

Мясо друга человека исцеляет туберкулёз.

0  0
9.02.2018 12:56
- гость -

500 тыс собак съедают ежегодно в Южной Корее.
Что то мне Северные корейцы симпатичнее стали , собак меньше едят.

0  0
9.02.2018 12:57
гiсть

поменьше Кисель-ТВ смотрите
я ИТ-специалист, моя зарплата только выросла с кризисом

0  0
9.02.2018 12:57
- гость -

9.02.2018 12:54
Иsтина

В Европе Настя Рыбка с Русланом "Дерипаской" Подхвост и Папой "5 минут" Приходько))

0  0
9.02.2018 12:59
- гость -

исцеляет туберкулёз. денег не хватает на лекарства, БЕСПЛАТНЫХ СОБАК ЛОПАЮТ

0  0
9.02.2018 13:02
гiсть 12;57

выросла!!,,??
в забитых палками собаках?!

0  0
9.02.2018 13:03
- гость -

не в забитых мозгами жителей окраины

0  0
9.02.2018 13:30
Не минимум

Как хочется, что Южная и Северная Кореи перебили друг друга палками, и не осталось бы ничего, кроме свободных животных!!!! Сволочи проклятые!!!

0  0
9.02.2018 13:41
- гость -

Самые активные противники точки зрения, согласно которой мясо собак в Корее едят уже несколько тысяч лет, полагают, что корейцы стали употреблять его в пищу только в двадцатом веке. В этой связи существуют две основные версии. Первая – все началось во время японского колониального правления с 1910 по 1945 годы. Японцы реквизировали и увозили в метрополию почти весь крестьянский скот, что фактически не оставляло корейцам иного выхода, кроме как поедать собак, чтобы не умереть от голода. Некоторые исследователи утверждают, что японцы сами убивали собак, ради использования их шкур, но выбрасывали мясо, которое в Японии запрещено употреблять в пищу еще с 675 года нашей эры. По второй версии, корейцы стали есть собак во время начавшейся ровно 65 лет назад Корейской войны 1950–53 годов – тоже из-за того, что на Корейском полуострове воцарился голод.

0  0
9.02.2018 13:43
- гость -

– Согласно статистическим данным 2010 года, в Южной Корее было около девятисот тысяч собак, принадлежащих приблизительно ста тысячам фермерских хозяйств. Так что получается, что в мелких фермерских хозяйствах живут по 7–8 собак, в некоторых даже меньше. Там, где собак 10–20, они становятся важным источником дохода для семей. Поэтому немедленный запрет на индустрию собачьего мяса лишит их средств к существованию – это последнее, чего бы мне хотелось. В среднем одна собака стоит порядка 70 долларов.

0  0
9.02.2018 14:02
Тю!


Не минимум
Как хочется, что Южная и Северная Кореи перебили друг друга палками

Ага, и съели!!!

0  0
9.02.2018 14:06
Павсекакий

Ну едят собак. И чо? Мы свиней едим, коров, что дико для мусульман и индусов, казахи коней едят. О вкусах не спорят.

0  0
9.02.2018 14:11
- гость -

Мы свиней едим, коров они не являются домашними и любимыми животными

0  0
9.02.2018 14:16
Тю!

О вкусах не спорят.
А людоеды племени мумба-юмба человечину едят... и аборигены съели Кука...

0  0
9.02.2018 14:18
- гость -

они не являются домашними и любимыми животными

Смотря у кого. Павсекак на балконе держит свинью и корову.

0  0
9.02.2018 14:21
- гость -

Павсекак на балконе держит даа? и кто ему разрешил?

0  0
9.02.2018 14:26
- гость -

По человеку можно сказать какой у него питомец: кошка, собака, змея...
Человек, выбирая животное, старается подобрать себе друга, зверя с которым будет максимально эмоционально близок, кто будет максимально радовать. Поэтому кому-то, действительно, подходят больше морские свинки, кому-то собаки, кому-то котят.

0  0
9.02.2018 14:57
Павсекакий

"они не являются домашними и любимыми животными"
-----
Ну дык и у корейцев собаки, как для вас свиньи. Казахи очень любят своих лошадей, как в быту, так и в виде кушанья

0  0
9.02.2018 14:59
- гость -

все равно уроды

0  0
9.02.2018 15:35
где экономика?

где экономика? собака набирает вес в десять раз медленнее свиньи и не жрёт отходы! идиотизм!

0  0
9.02.2018 15:45
точный

собак есть нельзя- это точно... но иногда можно, если лечаться от туберкулеза... как альтернатива -барсучье мясо- они не домашние ,псовые и тубик лечат

0  0
9.02.2018 16:36
Тю!

Так мало того, что собак жарят, так ещё и немытых! Вовсю вон кишечная инфекция разгулялась там!

0  0
9.02.2018 16:46
для павсесракия

Ну едят собак. И чо? Мы свиней едим, коров, что дико для мусульман и индусов, казахи коней едят. О вкусах не спорят.

-а павсесракий ест только гавХо и оно в непереработаном виде выходит из него через рот и мысли .которые он здесь карябает.

0  0
9.02.2018 17:12
- гость -

северные корейцы симпатичнее стали , собак меньше едят====там только члены ЦК едят, остальное быдло траву кушает

0  0
9.02.2018 17:42
- гость -

Ну и ладно, кто бы наших шавок бродячих съел? Сбиваются в свирепые агрессивные огромные стаи и нападают на женщин и детей. Ладно я палкой могу отходить наглухо, а ребенок что делать будет?

0  0
9.02.2018 18:17
- гость -


9.02.2018 17:42 что делать ?====камень или лёд с земли поднял и замахнулся- их как ветром сдувает.

0  0
9.02.2018 18:29
- гость -

Наконец то собачатину попробую, давно собирался.

0  0
9.02.2018 18:53
- гость -

Также корейцы верят в его лечебные свойства.

Все это знают, туберкулез лечится собачьим мясом и другие болезни.

0  0
9.02.2018 18:56
- гость -

9.02.2018 12:56
- гость -
500 тыс собак съедают ежегодно в Южной Корее.
Что то мне Северные корейцы симпатичнее стали , собак меньше едят.

Северные съедают 2 млн. собак, так как у них с едой напряжнее.

0  0
9.02.2018 19:08
- гость -

собака вкусная, кошка не вкусная, голубь вареный как курица, только мясо коричневое, а не белое, а воробей жареный вкуснее голубя

0  0
9.02.2018 19:09
- гость -

А креветка вкуснее рака, а краб их вкуснее, а самый вкусный - лангуст.

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9.02.2018 19:14
ундерстенд но фирштейн

но собаке надо 500гр в день(+каша 2кг)-16кг мяса в месяц! 200кг в год! 400кг пока она вырастет до 56кг массы тела. да, это головы и субпродукты, но всё же! как это скормить 400кг мяса, чтобы получить 56кг!? корейцам выгоднее есть друг друга .

0  0
9.02.2018 19:31
- гость -


9.02.2018 19:08
- гость -
да ты гурман забыли как-то меня по пьяне на островке. голубь на вертеле вапще циммес. ворона жеская сволочь. а уж на сковороде в масле как куриная шейка. мидии и лягушки блевотина. но лучше всего кормила сетка-стометровка. ведро рыбы в день обеспечено.

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