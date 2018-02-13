Как выбрать правильный торт

На прилавках магазинов сегодня представлено огромное количество разнообразной кондитерской продукции на любой вкус: бисквитные, песочные, творожные, заварные, блинные, вафельные торты с белковым, масляным, йогуртовым, сметанным кремом, со сливками, с различными видами начинок и декором. Все это пестрое великолепие так и манит попробовать себя на вкус.
Купив понравившийся кулинарный шедевр, уже дома, как правило, мы читаем этикетку о составе продукта, каким способом он был изготовлен и как давно, и зачастую поражаемся непривычно длительному сроку хранения и внушительному списку ингредиентов.
Желание некоторых производителей удешевить расходы, используя разные химические добавки, которые продлевают срок хранения тортов, могут пагубно отразиться на здоровье потребителя. А самый главный потребитель сладостей — это наши дети. Чтобы узнать, как выбрать торт, который будет не только красивым внешне, но также вкусным и полезным, мы обратились к технологу кондитерского производства сети "Форне" Наталье Злобиной.
Читайте внимательно этикетку
Во-первых, на ней указан срок хранения — чем он длиннее, тем больше химических добавок и меньше натуральных продуктов использовал производитель.
"Сроки реализации тортов "Форне" — 5 суток. В качестве консерванта мы используем разрешённую и безвредную сорбиновую кислоту в минимальных дозировках. В качестве разрыхлителя — обыкновенную пищевую соду, которую любая домохозяйка найдет у себя на кухне. Мы не добавляем консерванты и химические добавки, удлиняющие сроки хранения", — комментирует Наталья Злобина.
Во-вторых, обратите внимание на состав. Продукты перечисляются в порядке убывания от большего к меньшему. Если торт называется морковным, а продукт морковь находится в конце этикетки, значит, моркови там почти нет.
Так, например, красивый изумрудный цвет коржей в "Изумрудном" торте от "Форне" обеспечивают листья натурального шпината – 20% от общего объема продукта. Крем изготавливается из натуральных молочных сливок, творожного сыра и свежего лимона. В бисквите нет ни одного искусственного красителя.
"Цена на любой производственный продукт складывается в первую очередь из стоимости его составляющих. Любая домохозяйка знает, сколько стоят качественные продукты и во сколько обойдётся сегодня выпеченный домашний торт. Можно купить масло (спред) за 120 руб., а можно за 400, сметану за 80 руб. или за 180 руб., а по итогу от того, какие продукты вы используете, зависит и стоимость изделия, и, конечно же, его качество. При производстве кондитерских изделий мы используем только натуральное сырье, продукты высокого качества, работаем только с проверенными производителями", — рассказывает технолог кондитерского производства сети "Форне" Наталья Злобина.
Какому торту отдать предпочтение при выборе манящего десерта в магазине – личное дело каждого. Однако при этом стоит помнить, что дешевые торты и торты с большим сроком хранения не могут быть приготовлены из натуральных ингредиентов, значит, стоит задуматься и об их воздействии на ваше здоровье и здоровье ваших детей.
Комментарии
как выбрать торт? испечь самим...в каждой семье уже давно известны вкусы всех родственников, кто-то испечёт обычный манник, кто-то- тортик Черепаху, кто-то тортик Сказка, а у других любимая шарлотка на столе...быстро-вкусно-недорого
Плюсую много раз ++++++.
лет 10 уже как покупаем продукцию Форне.отменный вкус и качество в отличии от пластилиновых масс других производителей в М-Ра и Ленте...и т д.(не сотрудник Форне)потребитель.
Я всегда была довольна качеством тортов "Форне".
А я всегда на ДР ребенку в Форне беру тортики! У ребенка самый любимый это обезьянка! Мне нравятся там торты и пирожные супер. Еще , кстати, мармелад отменный!
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ всё вкусно!!!!! Очень люблю тортики , особенно блинный! А трубочки белковые сыночку очень нравится !
Тортики - да. Но не стоит преувеличивать. Не покупает Форнель масло за 400 и сметану за 180...
Ну у Форне и правда всегда все свежее и интересное.
Цены, конечно, не маленькие, но это того стоит.
Торты вкусные, а еще радует, что у вас много новинок, ассортимент обновляется постоянно. Молодцы!
все из форне отписались,не?))))
все из форне отписались,не?))))
.
не
я их вообще не беру
скажите что за мания замораживать в лед торты?в магазинах в холодильных ларях навалом таких. и как не попасться на такое "чудо"? это же после оттаивания такое гэ,
бисквитный торт после заморозки становится водянистым и не вкусным. Такое ощущение, как-будто его намочили в воде и даже сладость пропадает.
Наполеон после разморозки может спрессоваться
нельзя замораживать торты, которые в своей основе содержат творог, либо имеют творожный крем. Такие торты будут невкусными после заморозки, так как творог е заморозку не любит.
Не следует замораживать торты, в креме которых, например, находится сыр. Такой крем потеряет свою структуру и попросту будет невкусным
не следует перемораживать продукты, в основе которых содержится яйцо или сыр.
прослоенные коржи потеряют свой вкус, станут мягкие, водянистые, крем может расслоиться, одним словом - не советую, только испортите.
13.02.2018 10:31
пеку сама
в форне? )))
Прям слюнки потекли... как вкусненько! очень люблю Форне! мне нравятся безешки воздушные с кунжутом и семечками!
в форне? ))) ага блин и сразу в замарозку
Торты и пирожные в Форне и правда вкусные. Но ложка дегтя есть. Это недобросовестные продавцы, иногда подсовывающие несвежий товар. Буквально последняя покупка: 4 из 10 пришлось банально выбросить, т.к. крем полностью высох. Возвращать не пошла, но в этой точке покупать не буду больше никогда.
так откровенно в комментах из форне сами пишут - почти всю продукцию перечислили)) но еще не вечер, еще понапишут)) ну нельзя же так открыто,вы чего)
Представляю сколько должен стоить тортик с настоящими сливками и маслом. А тут прямо и лимоны и апельсины и чего только нет, все настоящее по "смешной" цене. Вот какие молодцы. Особенно приготовленные из "возвратки".
ну нельзя же так открыто,вы чего) сам не похвалишь никто не похвалит
не форневец)
в форне берем дамские пальчики уже много лет. трубочки вафельные со сгущенкой не айс стали. начинка только с краев.
приготовленные из "возвратки" в смысле??? с старого торта розочки переклеивают на новый?
объективно - да, неплохая продукция, но не вся, детский торт автомобильчик, купленный на день рождения ребенку, был сухой и невкусный. торты у вас на порядок дороже,чем у других. ну типа скажете,что из-за натуральности и дорогих ингредиентов... не знаю...рядом карамель, цены более демократичные, меня там все устраивает по качеству
Выбор торта, а тем более производителя, дело сугубо личное. Кто-то,действительно, любит заморачиваться и все воскресенье стоять у плиты, чтобы испечь шарлотку. Лично, я покупаю торты в Форне, и меня все устраивает, а сэкономленное время провожу с ребенком. Цена-качество отличные!
а сэкономленное время провожу с ребенком
попробуй вместе с ребенком торт делать.
а сэкономленное время провожу с ребенком. ну пока.. накормите плохим тортом времени у унитаза будет больше
При покупке в Форне чизкейка обязательно проверьте его на отсутствие плесени.
У меня был случай, когда в Форне на Юрина, 202 мне предложили "пушистый" от плесени чизкейк.
Далее- в Форне никогда не покупайте ничего, из того, что продавец приносит из подсобки! Это прямо правило, если не хотите купить просрочку со свежей датой.
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А торт если хочешь хороший- покупайте в Марии Ра замороженные, он стерильны и без плесени точно!.
Давно не беру торты Форне. Такое себе среднее качество, тем более замороженные, т.е. не факт, что вот прямо свежие. Те же безе в два раза дороже, чем в обычном магазине. Раньше брала торты из цеха на Кулагина, они там ещё теплые. Сейчас живу в другом районе, чаще пеку сама, но если нет времени или лень - рядом с домом есть локальная пекарня-магазин, в которой свежие торты и пирожные ВСЕГДА, т.к. пекут ограниченное количество и по мере необходимости ещё допекают.
Форне и правильный торт, это несовместимые понятия! Пальмовых жиров наедитесь по-полной! Единственная контора, продукцию которой можно есть, это Алтайские Зори! И конфеты от старой кондитерки! все остальное мыло!
дада Алтайские зори
в Бахетле вкусная продукция, а все остальное - какашка
13.02.2018 10:38
- гость -
Я после подобного случая просто к ним больше не хожу. И мне совершенно наплевать, продавец ли это был недобросовестный, или сам производитель решил подзаработать.
"любит заморачиваться и все воскресенье стоять у плиты, чтобы испечь шарлотку".
вы меня, конечно, простите, чтобы испечь шарлотку-не нужно всё воскресенье проводить у плиты )))), вы, вероятно, не пекли её ни разу...настрогать яблочек и замешать тесто-нууууу, думаю, минут 30 от силы
Только форне и каждый день! Простите за подробность даже какашки после не пахнут и выгледят не хуже торта!
даже какашки после не пахнут и выгледят не хуже торта!
ну да.. их потом в торт формируют, сверху розочку и продают
Форне терпеть не могу! очень средняя у них продукция и цена высокая!
Поддержу многих высказавшихся выше - в Форне ни ногой. Хорошие торты есть, но так часто продают старье. А друзья несколько лет назад попали в больничку с сильнейшим отравлением после их тортика. Предпочитаем печь дома. Завели традицию дарить близким торты собственного производства на дни рождения. Обоюдная радость дарящих и одаряемых. Обучаю этому несложному мастерству дочь, авось пригодится)))