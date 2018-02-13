Как выбрать правильный торт

На прилавках магазинов сегодня представлено огромное количество разнообразной кондитерской продукции на любой вкус: бисквитные, песочные, творожные, заварные, блинные, вафельные торты с белковым, масляным, йогуртовым, сметанным кремом, со сливками, с различными видами начинок и декором. Все это пестрое великолепие так и манит попробовать себя на вкус.

Купив понравившийся кулинарный шедевр, уже дома, как правило, мы читаем этикетку о составе продукта, каким способом он был изготовлен и как давно, и зачастую поражаемся непривычно длительному сроку хранения и внушительному списку ингредиентов.

Желание некоторых производителей удешевить расходы, используя разные химические добавки, которые продлевают срок хранения тортов, могут пагубно отразиться на здоровье потребителя. А самый главный потребитель сладостей — это наши дети. Чтобы узнать, как выбрать торт, который будет не только красивым внешне, но также вкусным и полезным, мы обратились к технологу кондитерского производства сети "Форне" Наталье Злобиной.

Читайте внимательно этикетку

Во-первых, на ней указан срок хранения — чем он длиннее, тем больше химических добавок и меньше натуральных продуктов использовал производитель.

"Сроки реализации тортов "Форне" — 5 суток. В качестве консерванта мы используем разрешённую и безвредную сорбиновую кислоту в минимальных дозировках. В качестве разрыхлителя — обыкновенную пищевую соду, которую любая домохозяйка найдет у себя на кухне. Мы не добавляем консерванты и химические добавки, удлиняющие сроки хранения", — комментирует Наталья Злобина.

Во-вторых, обратите внимание на состав. Продукты перечисляются в порядке убывания от большего к меньшему. Если торт называется морковным, а продукт морковь находится в конце этикетки, значит, моркови там почти нет.