Алтайские полицейские проводят проверку по факту кражи денег у пенсионера по схеме "Ваша карта заблокирована", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что на телефон пенсионеру из Озерок пришло SMS-сообщение о том, что действие его банковской карты приостановлено, для ее разблокировки необходимо перезвонить на указанный в сообщении номер телефона.
Мужчина знал о подобных способах мошенничества, но все же перезвонил не на "горячую линию" банка, номер которой указан непосредственно на карте, а неизвестным лицам на номер телефона, который был указан в сообщении.
Затем мужчина начал действовать по инструкции злоумышленников. Он подошел к ближайшему банкомату, где по указанию неизвестных произвел ряд операций, в результате чего с его карты списали 15 тысяч рублей.
Между тем накануне по аналогичной схеме неизвестные похитили пять тысяч рублей у жительницы районного центра 1993 года рождения и четыре тысячи рублей у 58-летней жительницы одного из населенных пунктов Первомайского района. По данным фактам в настоящее время правоохранителями проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства.
Комментарии
Вот На-й дуракам карточки?
Это же пенсионер, человек растерялся, а еще мошенники всегда начинают торопить чтобы жертва не успела все обдумать, даже не дают трубку положить, говорят важно оставаться на связи, надо действовать быстро и т.д.