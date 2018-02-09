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Первый региональный конкурс журналистских материалов "Дружи с финансами – 2018" стартовал в Алтайском крае 6 февраля, сообщает "Катунь 24".
Он проходит в рамках реализации проекта федерального Минфина "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае" при содействии Министерства финансов Алтайского края и Издательского дома "Регион".
К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные журналисты, так и внештатные корреспонденты, пишущие на тему использования финансовых инструментов.
В конкурсе участвуют работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 января 2017 по 22 марта 2018 года.
К участию в конкурсе принимаются работы в следующих номинациях: "Телевизионные материалы" (сюжеты, интервью, специальные проекты), "Материалы печатных СМИ (заметки, очерки, спецпроекты), "Радийные материалы" (сюжеты, интервью, спецпроекты), "Материалы электронных СМИ" (заметки, информационные сообщения, специализированные интернет-форматы, в том числе экспериментальные формы).
Участие в конкурсе бесплатное. Подать работу можно через форму на сайте конкурс.финграмота22.рф.
В жюри конкурса вошли:
- Павел Дитятев – заместитель министра финансов Алтайского края;
- Ольга Комиссарова – главный редактор редакции интернет-сайтов ИД "Регион", лауреат премии главы администрации Алтайского края, интернет-журналист;
- Светлана Лепешкина – доцент кафедры финансов и кредита МИЭМИС АГУ;
- Дмитрий Логачев – начальник отдела мониторинга товарных, страховых и финансовых рынков Министерства экономического развития Алтайского края;
- Сергей Мансков – декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АГУ, кандидат филологических наук, журналист, радиоведущий;
- Максим Милосердов – главный продюсер ТК "Катунь 24", телеведущий, автор документальных фильмов, победитель международных конкурсов документального кино;
- Надежда Скалон – журналист, специализирующийся на теме экономики и финансов, лауреат премии правительства РФ в области печатных СМИ;
- Виктор Титов (Новосибирск) – журналист, автор материалов ИД "КоммерсантЪ", "Эксперт", "Известия", "Московские новости", "Сегодня", "Новая газета";
- Татьяна Ярышева – координатор работ по реализации программ повышения финансовой грамотности на территории Алтайского края.
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