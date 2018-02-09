Фото: "Бийский рабочий"

"Сибирская генерирующая компания" закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций АО "Сибирская энергетическая компания". В результате СГК стала владельцем около 78% акций "Сибэко", которая в том числе владеет бийской ТЭЦ. После завершения сделки под контролем "Сибирской генерирующей компании" в крае будет производиться более 90% тепловой энергии.

Как сообщили в пресс-службе компании, сделка проведена с учетом интересов акционеров и клиентов компании. Покупка новосибирской энергокомпании позволит СГК расширить географию деятельности и существенно увеличить свою долю на рынках электрической и тепловой энергии.

Предприятия "Сибэко" будут включены в структуру СГК. Все обязательства компании перед партнерами и клиентами будут сохранены. Консолидация энергетических активов на базе СГК позволит повысить эффективность работы предприятий за счет снижения управленческих расходов и оптимизации закупочной деятельности.

"Сибэко" управляет четырьмя ТЭЦ в Новосибирске, а также станциями в Куйбышеве и Бийске. В то же время под управлением "Сибирской генерирующей компании" (СГК) 12 ТЭЦ, четыре ГРЭС и одна газотурбинная станция.

С приобретением "Сибэко" СГК увеличит свою долю в выработке тепловой и электрической энергии за Уралом. После закрытия сделки бизнес компании прирастёт в 1,5 раза: суммарная установленная мощность объектов СГК увеличится на 38%, до 10,9 ГВт, тепловая – на 53%, до 23,9 тыс. Гкал/час.

"Сибэко" стала владельцем "Бийскэнерго" в июле 2011 года. Под контроль группы RU-COM станция в Бийске перешла еще в 2006 году, когда у администрации края была выкуплена принадлежавшая региону доля "Бийскэнерго" в 25,5%.

Центральная электрическая станция в Бийске построена в 1934 году. В 1949 году Бийск начал централизованно получать тепловую энергию в виде пара и горячей воды. Строительство теплоэлектроцентрали началось в ноябре 1954 года и было окончено в мае 1957 года. Эта дата является официальным днем рождения ТЭЦ. Является одной из самых мощных станций в Сибири.