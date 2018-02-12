Что мужчины хотят получить в подарок на 23 февраля: инфографика

Многие дамы давно приучили своих кавалеров к подарочным сертификатам на праздники. А вот мужчины до сих пор часто довольствуются очередными наборами стопок или наборами для бритья. Сеть магазинов "Трофей" провела опрос среди мужчин. Показываем, какие именно подарки они хотели бы получить на 23 февраля.
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Комментарии
пусть себе хотят
а получат носки и пену для бритья
Ттрофей так специализированно опрашивает
а где варианты:
"девушка в красивом белье"
"дрон с камерой"
"тарелка пирогов"
"сертификат в стриптиз клуб"
"фотосессия с моделями"
"сегвей"
а то ножи, мангалы ...
это мужик сам себе купит - а у толкового уже есть.
12.02.2018 10:35
- гость -
это набор подарков для прыщавых субтильного вида
ну может вы и таков настоящим мужикам только носки
идите вы нахрен со своими подарками. и в на 8.03 ничего не ждите.
и в на 8.03 ничего не ждите. даром не нужно
зачем нужен охотничий нож
зачем нужен охотничий нож
Кошек свежевать.
тогда фиг вам а не ножжж
Новую шубу, стопудово
Новую шубу, стопудово
мужику?
тогда фиг вам а не ножжж
А я солидарен с 11:05. Все имеется дома и в гараже. И для отдыха и для рыбалки.
Новую шубу, стопудово из освежеванных кошек
ну термо кружка 200 рэ в новексе
мангал 100 рэ в марийке
экономненько