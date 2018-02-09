Мост через реку Евфрат на востоке Сирии был разрушен из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету "Красная звезда".
Автор издания не исключает, что, возможно, это была попытка США не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки, говорится в сообщении.
Напомним, мост построили российские военные осенью 2017 года. Длина моста составляет 210 метров. Этот мост хотели использовать для переброски военной техники и личного состава на восточный берег реки. Пропускная способность сооружения — восемь тысяч машин в сутки.
Комментарии
Ничего, ещё раз построят.
"Мост, построенный российскими военными в Сирии, рухнул..."
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"Автор издания не исключает, что, возможно, это была попытка США не допустить укрепления законной власти..."
Ну канешна! А ещё проклятые пиндосы его жену имеют, пока он свои опусы в Красную заезду строчит.
Павсекакий
А Ваша версия, с какой целью, весной, осуществлен сброс с водохранилища контролируемого американцами и их сателлитами особо ценного ресурса - воды? В том регионе из-за него войны идут, а тут шлюзы открыли? Она там теперь не скоро наберется. Годы нужны. И мост не рухнул, он подтоплен в середине. Там рядом есть понтонный мост, так что стратегически задача не решена, это из области мелких пакостей и тем не менее. Жду. Может америкосы вас имеют лично, вы же по себе судите правильно понимаю?
9.02.2018 14:50
- гость -
А Ваша версия, с какой целью, весной, осуществлен сброс с водохранилища...
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Как вариант - для того, чтобы не допустить разрушения дамбы в результате неконтролируемого сброса воды.
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...особо ценного ресурса - воды? В том регионе из-за него войны идут, а тут шлюзы открыли? Она там теперь не скоро наберется...
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Тем более маловероятно, чтобы это было сделано с целью нагадить соседу в карман.
Впрочем, если это сделал упоротый сириец-патриот по принципу "вырву себе глаз, пусть у моей тёщи кривой зять будет".
Какое разрушение дамбы, Вы о чем, там давно не весна, там засуха и нехватка воды.
Какой сириец-патриот, если это зона контроля США и там охрана и КПП. Патриот, это человек, который желает добра стране и людям, а без воды в зоне пустыни, ну только "патриоты" могут жить.
ага, а ещё Обама гадит в подъездах. англичанка гадит на такие мелкие подлянки только слабые страны типа России и способны.
просто деньги украли с моста...как всегда.
всяк судит по себе, два последних комментатора - гаденыш и воришка, гаденыш от слова гадить, по существу ответить нечего